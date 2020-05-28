Genel
The Witcher serisi 50 milyonluk satış rakamına ulaştı!
Sevilen oyun serisi The Witcher, 50 milyon satış rakamına ulaştı. Yapımcı firma CD Projekt Red serinin 50 milyon kopya sattığını açıkladı.
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The Witcher tüm platformlarda 50 milyon kopya sattı!
Oyun dünyasının sevilen oyun serisi The Witcher, başarısını halen sürdürüyor. CD Projekt Red tarafından yapılan oyun serisi aslen aynı isimli romandan uyarlama olarak karşımıza çıkıyor. Yakın bir zamanda Netflix platformunda dizisi de çıkan eser satış rakamlarıyla da ne denli önemli bir başyapıt olduğunu gösteriyor. 2015 yılından bu yana da yeni bir oyun çıkmayan serinin bu denli başarıya ulaşması pek şaşırtıcı gözükmüyor. Zira The Witcher 3 hala bazı kesimler tarafından piyasaya çıkartılmış en iyi oyun olarak görülmekte. CD Projekt Red firmasının Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile paylaşılan bu gelişmenin ardından hayranların yapıma olan övgüleri de hala sürmekte. Hayranlarına teşekkür eden firma, her oyuncuyu ana karakterimiz Geralt’a maceracı olarak tanımlamış.
Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…
Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc
— The Witcher (@witchergame) May 28, 2020
Tüm platformlarda dünya genelinde 50 milyon adet satış rakamına ulaşan seri, aradan geçen beş koca yıla rağmen başarısına devam edecek gibi gözüküyor. Ancak her ne olursa olsun serinin bu denli başarısında en önemli etmen serinin son oyununun çok başarılı bir şekilde karşımıza çıkması. 2015 yılında piyasaya çıkmasına rağmen, gerek oyun mekanikleri gerekse hikaye anlatım teknikleri sayesinde hala oldukça modern bir yapım olarak göze çarpmakta. Bakalım CD Projekt Red aynı başarıyı yakın zamanda çıkarmayı planladığı Cyberpunk 2077 isimli oyununda da sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
PlayStation 5’in tanıtım günü belli olmuş olabilir!
Oyun dünyasının en çok beklenen ürünlerinden biri olan PlayStation 5‘i yakın zamanda görebiliriz. Sony bizlere cihazı haziran ayı başında gösterebilir.
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PlayStation 5, sanal etkinlik ile gösterilebilir!
Sony, PlayStation 5 oyun konsolunu çok yakın bir zamanda görebiliriz. 2020 yılının sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen oyun konsolunun daha tanıtılmaması da beklentiyi arttırmakta. Oyun dünyasının önemli gelişmeleri arasında yer alan bu olay, yakında merakları giderebilir. Zira Sony, 3 Haziran tarihinde internet üzerinden yapılacak etkinlik ile bizlere PlayStation 5 oyun konsolunu gösterebilir. Bloomberg isimli önemli haber sitesinde yer alan habere göre firma, sanal etkinlik sayesinde PlayStation 5 oyun konsolunu artık göstermeye başlayacak. Bu etkinliğin ardından da firmanın, çıkış gününe kadar neredeyse her hafta yeni bilgileri hayranlarıyla paylaşacağı öğrenildi.
Şu an için bu iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınan Sony, sessizliğini koruyor. Covid-19 salgını nedeniyle dünya üzerindeki çoğu etkinliğin iptal edildiği veya ertelendiği şu günlerde, firmanın çok da geç kaldığını söyleyemeyiz. Ayrıca Sony, gelen bilgilere göre en büyük rakibi Microsoft‘un Xbox Series X tanıtımında aldığı eleştirileri oldukça dikkate alıyor. Microsoft‘un yeterince konsol üzerinde çalışan oyun göstermediğinden yakınan hayranları gören firma, aynı hataya düşmeme derdinde. Yine elde edilen diğer bilgilere göre firma, sadece konsolu değil, önemli PlayStation içeriklerini de sanal etkinlikte duyuracak. Bakalım iddialar doğru çıkacak ve merakla beklenen oyun konsolunu görebilecek miyiz.
Aksesuar
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme yazımızda, evinizde prize bağlanan ürünleri “akıllı” hale getirmenizi sağlayan ürünün detaylarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz kutu içeriği, tasarım ve kurulum detaylarıyla incelememize başlayalım.
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme – Tasarım ve kurulum
Ürünün tam adı aslında “Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket“. Kutuyu görür görmez isminde “mini” takısının neden koyulduğunu anlıyorsunuz. Zira akıllı priz hem oldukça sade, hem de oldukça kompakt bir boyutta.
Ürünün kutusundan çıkarttığınızda yapmanız gereken istediğiniz bir prize bağlamak ve ardından hem iOS hem de Android platforumunda bulunan Tapo isimli mobil uygulamayı telefona indirmek.
Tapo uygulamasına giriş yaptığınızda “Cihaz Ekle” bölümününden Smart Plug P100‘ü seçiyoruz. Ardından telefonunuz ile cihaz arasında Bluetooth üzerinden iletişim gerçekleştiriliyor ve ardından akıllı prizinizi evinizin veya ofisinizin Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Ardından akıllı prize istediğiniz ismi verdikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Tüm bu süreç, yaklaşık 3 dakika sürüyor.
Akıllı priz ile neler yapılabiliyor?
Sözünü ettiğimiz TP-Link Tapo P100 akıllı priz, internete bağlantısına sahip mobil uygulama destekli bir ürün olduğundan, bu prize taktığınız her şeyi uzaktan da olsa kontrol edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
Örneğin evden çıktıktan sonra “acaba ütüyü açık mı unuttum?” düşüncesi hepimizin başına gelmiştir ve eve dönmek zorunda kalmışızdır. Ancak bu priz sayesinde, ütüyü akıllı prize bağlamış olacağınız için ofise gitmiş bile olsanız uygulama üzerinden prize giden elektriği anında kesebiliyorsunuz. Ayrıca yine akıllı prizinize bir aydınlatma ürünü bağladığınızda, hem ışıkları açıp kapatmak için yerinizden kalkmanıza gerek kalmıyor hem de evde olmadığınızda hırsızları uzak tutmak için ışıkların yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz.
Tapo uygulaması içerisinde bulunan “planla” özelliği de, pek çok farklı kullanım ihtiyacı için düşünülmüş. Örneğin bir aydınlatma ürünü için günün belli bir saatinde açılmasını ve ardından başka bir saatte kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kahve makinenizi akıllı prize bağlayarak, sabah istediğiniz saatte makinenizin otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.
Uygulamada ayrıca “Uzakta” ve “Zamanlayıcı” olmak üzere iki farklı özellik daha var. “Uzakta” modu, adından da anlayabileceğiniz üzere evde olmadığınızda, hırsızlara karşı evde birisi varmış gibi göstermenize yarıyor. Sizin seçeceğiniz gün ve saatler arasında, rastgele olarak açılıp kapanıyor ve böylece ürüne bir aydınlatma bağladığınızda evde birisin varmış gibi görünüyor. “Zamanlayıcı” ise belli bir saat/dakika sonra ürünün açılmasını veya kapanmasını sağlıyor. Örneğin kitap okuyorsunuz ve 1 saat sonra ışıkların otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabiliyorsunuz.
Son olarak ürünün Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine de sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira bu sayede, ürünlerinizi Tapo prize bağladığınızda sesli kontrol imkanı da kazanmış oluyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
TP-Link Tapo P100 akıllı priz, şu anda kontrol ettiğimizde 119 TL fiyatla ülkemizde satılıyor. Ürünün uygun fiyatı ve yeteneklerini düşündüğümüzde, evinizdeki ürünleri akıllandırmak ve bunları her yerden kontrol edebilme imkanı oldukça başarılı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Exynos 880 tanıtıldı!
Samsung, yeni mobil işlemcisi olan Exynos 880 yonga setini resmen duyurdu. 5G modem desteğe sahip işlemci, orta segment cihazlar için fark yaratması bekleniyor.
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Samsung’un yeni işlemcisi geçtiğimiz günlerde haberleri çıkan Vivo Y70s 5G modeli ile ilk kez bir akıllı telefonda görülmüş oldu. Şirketin yeni işlemcisi, amiral gemisi modeli için bir önceki yıl çıkarmış olduğu Exynos 980‘in orta segmente optimize edilen versiyonu olarak bakılıyor.
Yeni yonga seti 8 nm fabrikasyon süreci ile üretildiği belirtiliyor. İşlemci, 2 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A77 ve 1.8 GHz hızında çalışan altı adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor. Samsung Exynos 880, grafik tarafında Mali-G76 MP5 yongasına ev sahipliği yapıyor ve Full HD + (2520 × 1080) çözünürlüğünde ekran desteği sunuyor.
Samsung, daha iyi bir oyun deneyimi için Exynos 880’nin yükleme sürelerini azaltan ve daha yüksek kare hızları sunan gelişmiş oyun API’ları ve teknolojilerini desteklediğini de belirtiyor. Yeni işlemci, orta seviyede önemli bir rakip olan Snapdragon 765G‘ye denk bir performans sunuyor.
Kamera bölümünde, 64 Megapiksele kadar tek kamera veya 20 Megapiksel çift kamera desteğine sahip olan Samsung Exynos 880, 4K 30 FPS video kaydını da destekleniyor. Ayrıca cihazda yapay zeka işleme için entegre bir NPU ve DSP bulunuyor. Exynos 880’in diğer özellikleri arasında çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, FM radyo, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.
Dün lansmanı yapılan Vivo Y70s modeli ile karşımıza çıkan Exynos 880, piyasaya oldukça iddialı bir giriş yaptı. Yeni işlemci, 5G’yi pek çok kullanıcıya ulaştırmak için orta segmentte bütçe dostu birçok telefonda kullanılması bekleniyor.