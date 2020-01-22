Netflix, The Witcher’ın izlenme verilerini açıkladı!

Netflix, 76 milyon kişinin The Witcher‘ın en az iki dakikasını izlediğini açıkladı. Netflix‘in dördüncü çeyrek kazançları ve The Witcher için ilk resmi veriler Netflix tarafından paylaşıldı. Şirket, dizinin şimdiye kadarki en çok izlenen ilk televizyon sezonu olduğunu belirtti.

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Netflix, “izlenen” dizi tanımını değiştirdi!

Netflix, bir dizinin izlenen kategorisine girmesi için “tek bir bölümün yüzde 70’inin izlenmesi gerek” yerine “izlemeyi seçen ve en az 2 dakika izleyen” olarak değiştirdi. Yeni sistemi açıklarken şirket, iki dakikalık sürenin “seçimin kasıtlı olduğunu gösterecek kadar uzun” olduğunu belirtti. Ayrıca şirket, BBC, Youtube ve NewYork Times‘ın aynı sistemi kullandığını söylüyor. Bu sistem öncekine göre %35 daha fazla izlenen sayısına ulaşıldığını da bizlere gösteriyor.

Veriler ne kadar inandırıcı?

“2 dakika izleme” verilerinin gerçekçi olmadığı medya tarafından konuşuluyor. Sebep olarak ise, ilk bölümün açılış sahnesinin bile 2 dakikadan uzun olması, hatta dizide yer alan “Toss a Coin to Your Witcher” şarkısından bile kısa bir süre belirlenmiş olması. Yine de nasıl olmuş olursa olsun 76 milyon kişinin bu diziyi izlemek için tıklamış olması, şirket için önemli bir veri.

Diziye oldukça önem veriyorlar

Netflix CEO’su Reed Hastings‘in dün bir röportajında “The Witcher‘ın sezonundan sonra geliştireceğimiz büyük bir franchise var.” söylemi ve ardından yenilenmiş bir 2.sezon duyurusu, bize bu diziye çok önem verdiklerini gösteriyor.