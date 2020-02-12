The Wall en büyük 8K televizyon modeli olacak

The Wall; Samsung’un en büyük 8K QLED televizyonu olarak bugün Amsterdam’da sergilenecek.

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The Wall ölçüleri ne kadar?

The Wall minimum 219 inç ve maksimum 583 inç‘lik modeller olmak üzere birçok boyutta satışa sunulacak. Ürün gamında tam olarak kaç model bulunacak henüz bilmiyoruz ancak 583 inçlik modelin metrik ölçüm sisteminde 14.81 metre olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Kafanızda daha rahat canlandırabilmeniz için şöyle örnekleyeyim; günümüzde çokça satın alınan 49 inçlik televizyonlardan 12 tanesini bir araya getirerek bu ölçüye ulaşabilirsiniz.

The Wall’un teknik özellikleri neler?

Verilen ilk bilgilere göre tamamen çerçevesiz olarak üretilen bu model aynı zamanda 7 gün 24 saat aralıksız çalışabilecek dayanıklılıkta tasarlanmış. Samsung ayrıca bu ürünle beraber yüksek renk aralığı ve yüksek renk tutarlılığı vadediyor. Üründe kullanılan işlemci yapay zeka destekli ve ürünün yazılımı Tizen 5.5 olarak geliyor. Samsung yetkilileri The Wall’u üretirken ürünün enerji tasarruflu ve doğa dostu olmasına da dikkat ettiklerini belirttiler.

The Wall ne zaman satışa sunulacak?

Yetkililer tarafından ürünün ne zaman satışa sunulacağı konusundaki açıklamaları ise 2020 yılının ilk yarısında ürünün piyasaya çıkacağı ve fiyatının henüz netleşmediği şeklinde oldu.

Elbette bu ürün bireysel kullanıcılardan ziyade iş dünyasında kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün. Samsung; sağlık, turizm, pazarlama vb. sektörlerdeki şirketleri bu ürün için potansiyel müşterileri olarak görüyor.