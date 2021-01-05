The Medium oyununun oynanış videosu ortaya çıktı!

The Medium oyunundan yeni bir oynanış videosu ortaya çıktı. Yapımcı firma Bloober Team 14 dakikalık oynanış videosunu hayranlarına sundu.

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Korku oyunu The Medium 14 dakikalık oynanış videosu ile karşınızda!

Oyun dünyası yeni nesil oyunları bir bir oyunculara sunmaya devam ediyor. Özellikle yeni nesil konsolların artması ile birlikte artan eserler 2021 yılı içerisinde oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hemen hemen her türe uğrayan yeni nesil oyun kavramı, korku oyunlarında da oldukça sık karşımıza çıkıyor. Bu oyunlar arasında yerini alan Bloober Team yapımı oyun The Medium, yeni bir oynanış videosu ile ben de buradayım dedi. Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkacak oyun gerilimli havası ile türünün hayranlarına beklediklerini sunacak gibi gözüküyor.

Yeni nesil konsolların gücünden tam anlamıyla faydalanmak isteyen oyun, ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. Aynı anda iki farklı mekan üzerinde geçen oyunda oyuncular sık sık iki farklı diyar arasında gidip gelebilecek. Bu yapının eski nesil konsollar için oldukça zor bir teknoloji olduğu ortada iken, yeni nesil konsollar herhangi bir yükleme ekranı olmadan -veya oyuncuya hissettirmeden- geçişleri sağlayabilmekte. 28 Ocak 2021 tarihinde çıkacak oyun an itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Bakalım The Medium türünün hayranlarını gerçekten etkilemeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.

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