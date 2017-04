The Legend of Zelda: Breath of the Wild’in Satışları Dudak Uçuklatıyor

Nintendo Switch ve Wii U’ya özel olarak çıkan The Legend of Zelda: Breath of the Wild’in satış rakamları açıklandı.

Nintendo Switch için ilk gün oyunlarından biri olan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, yakaladığı satış başarısı ile şirketin yüzünü bir hayli güldürmekte. Mart ayı boyunca sadece Amerika’da 1 milyona yakın satılan oyun; elde ettiği bu başarısı ile Zelda serisinin en hızlı satış başarısını yakalayan oyunu oldu. Başarı yalnızca bununla da sınırlı kalmıyor. Nintendo Switch ve Wii U için özel olarak satıla sunulan oyunun satış rakamları, doğal olarak çıktığı cihazın kendisini de etkilemekte. Nintendo’nun bugün geçtiği haberine göre Switch; en hızlı satış başarısı yakalayan konsollardan biri olarak konumunu almış durumda. Hatta bu yüksek talebe karşı ürün ve sevkiyat yetiştiremediklerinin altlarını çizmekteler. Kısacası ” O kadar talep geliyor ki artık bu talebi karşılayamıyoruz, durmaksızın üretiyoruz.” diyorlar.

Bu “satış başarısını” bir hayli ilginç olarak belirten Nintendo; konsolun ve oyunun çıkış tarihi olan mart ayının alışılmışların dışında bir tarih olarak belirtmekte. Şirketin, bundan önceki tüm konsollarının kış dönemi tatil döneminde çıktığını düşünürsek çok da haksız sayılmazlar değil mi?

Sadece Amerika’daki verilere dayanarak, The Legend of Zelda: Breath of the Wild‘ın 1.3 milyon adet sattığını söyleyebiliriz. Bunlardan 925.000’i Switch platformuna, kalan 460.000 adedi de Wii U’ya ait. Bu verilerden yola çıkarak, geçtiğimiz aylarda üretimi durdurulan Wii U’nun aslında hala daha kullanılmakta olduğunu anlayabiliyoruz. Satış rakamlarının neredeyse yarısı Wii U’dan gelmekte. Bu başarıyı ele alırsak; yeni cihazın önünü açmak için eskinin üretiminin durdurulması ve piyasadan yavaş yavaş çekilmesi planlanmış bir satış stratejisi mi yoksa öngörülmeyen bir durum mu orasını bilemeyeceğiz ama Wii U kullanım olarak halen daha güncelliğini korumakta.