Naughty Dog ve Iron Galaxy, The Last of Us Part I PC için 1.1 güncellemesinin yayınlandığını duyurdu. Sürüm numarasından da anlaşılacağı gibi, birçok performans optimizasyonu getiren önemli bir yama oluyor. Ek olarak oyun, Steam Deck uyumluluk doğrulaması alacak şekilde güncellendi.

Ana iyileştirmelerden bazıları şunları içeriyor.

Oyun boyunca küresel CPU ve GPU performansını iyileştirmek için optimizasyonlar

Doku ve ortam yüklemede genel iyileştirmeler

Geliştirilmiş gölgelendirici derlemeleri zamanları

V-Sync etkinken ekran yırtılmasının hala meydana gelebileceği sorunlar giderildi

Üçüncü taraf ses sürücüleri kullanan oyuncular için destek eklendi

Yeni bir Çok Düşük grafik ön ayarı eklendi (Seçenekler > Grafikler > Grafik Ön Ayarları)

Grafik menüsüne yeni bir AI Kalitesi ayarı eklendi (Seçenekler > Grafikler)

Grafik menüsüne yeni bir Dinamik Işık Kalitesi ayarı eklendi (Seçenekler > Grafikler)

Gölgelendiriciler AMD donanımı üzerinde çalışırken oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi

AMD GPU Kullanım monitörünü etkinleştirirken FPS’nin etkilenmesine neden olan bir sorun düzeltildi (Seçenekler > HUD > GPU Kullanımı)

Steam Deck’te oynarken performansta genel iyileştirmeler

Steam Deck’te çökmelere neden olabilecek bir bellek sızıntısı sorunu giderildi

The Last of Us Part I, PlayStation 5 sürümünün yayınlanmasından yaklaşık altı ay sonra, 28 Mart’ta PC için yayınlandı. Naughty Dog’un 2013’teki orijinal başyapıtının yeniden düzenlenmiş versiyonuna dayanıyor ve bu, The Last of Us’ın ilk sürümüne kıyasla grafikleri, animasyonları ve yapay zekayı büyük ölçüde geliştiriyor.

Bununla birlikte, PC sürümü, özellikle düşük ve orta sınıf yapılandırmalar için çeşitli teknik sorunlarla piyasaya sürüldü. Naughty Dog ve Iron Galaxy, durumu iyileştirmek için sonraki haftalarda birkaç yama yayınladı.

Modlama topluluğu, birinci şahıs modunun kilidini açmak ve kullanıcıların çeşitli seçenekleri değiştirmesine izin veren bir hata ayıklama menüsünü etkinleştirmek gibi ilginç projeler üzerinde çalışıyor.