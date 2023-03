Naughty Dog ve Sony The Last of Us Part I için PC sistem gereksinimlerini açıklamıştı. Bugün ise bu gereksinimler güncellendi. Ek olarak, bu güncellenmiş PC özellik sayfası, bağlantı noktasının Iron Galaxy tarafından yönetildiğini ortaya koyuyor. Iron Galaxy logosunun eklenmesine ek olarak, önerilen ve Ultra GPU gereksinimlerinde bazı küçük değişiklikler de var: önerilen ayarlardaki AMD Radeon RX 5800XT gereksinimi, eski Radeon RX 5700XT ile değiştirildi ve Ultra RX7900 XT, RX 7900XTX ile değiştirildi.

Iron Galaxy, geçen yılki Uncharted: The Legacy of Thieves Collection’ın PC portundan da sorumluydu. Naughty Dog, oyunun bu versiyonunda Iron Galaxy ile birlikte çalıştı. Genel olarak taşıma uzmanlığına saygı duyulmasına rağmen, Iron Galaxy, Warner Bros. Games’i oyunu düzeltilene kadar Steam’den kaldırmaya ve tam para iadesi yapmaya zorlayan Batman: Arkham Knight PC portunun da arkasındaydı.

Oyun yine diğer Sony portlarında olduğu gibi NVIDIA DLSS 2 ve AMD FSR 2 desteğine sahip olacak. Her yükseltme tekniği, yalnızca kalite ayarıyla değil, aynı zamanda bir keskinlik kaydırıcısıyla da değiştirilebilecek. Ek bir bonus olarak, NVIDIA kullanıcıları GeForce Experience’ın öne çıkanlar özelliğini etkinleştirebilir. Ardından yazılım, önemli anlarda çekimin heyecan verici aksiyon sahnelerini yakalayacaktır.

Güncellenen PC sistem gereksinimleri sayesinde oyuncular bir tık daha rahat nefes alacak gibi görünüyor. Ancak oyunu 4K çözünürlükte ve Ultra ayarlarda oynamak için yine 32 GB RAM şart koşuluyor. Sony’nin PC portlarında neden RAM’i bu kadar çok fazla talep ettiği ise merak konusu.