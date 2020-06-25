Genel
Cyberpunk 2077 için yeni fragman yayınlandı!
Geçtiğimiz günlerde 17 Eylül olarak belirlenen çıkış tarihi 19 Kasım tarihine ertelenen Cyberpunk 2077 için yeni oynanış videosu yayınlandı. Cyberpunk 2077 Night City Wire Show adıyla geçtiğimiz dakikalarda başlayan etkinlik bizlere oyun içerisinden birçok detayı gösteriyor.
Yapım PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. Geçtiğimiz günlerde geliştirici ekip, oyunun tamamlandığını ancak oyundaki RPG öğelerini tekrar ele almak ve güç dengesini oluşturmak için oyunun ertelendiğini belirtmişti. Açık dünya ve umut vadeden senaryosuyla oyuncular tarafından uzun bir süredir beklenen yapım 19 Kasım tarihinde çıkış yapacak. Daha önce birkaç oyun içi video ve karakter oluşturma gibi detayları paylaşılan yapım, içerisinde bulunan distopik evren ile merak uyandırıyor.
Distopik dünyasıyla beklentilerimizi yükselten yapıma ait yeni fragman
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Fragmanda ilk olarak oyun içerisinde yer alan Night City’de yeni arkadaşlarımızı tanıyoruz. Özellikle yakın arkadaşımız Jackie ile karşılaştığımız videoda, Fixer, Dexter ve Shaun gibi karakterleri de görmüş oluyoruz. Badlands adı verilmiş nükleer patlama sonrası bir çöle kurulan şehirde başlayacak olan hikayemiz çeşitli görevlerle devam edecek gibi görünüyor. Keanu Reeves’in de yer alacağını bildiğimiz Cyberpunk 2077’de karakterlere ait mimik, hareket ve fizik motoru işlevlerinin çağımız açısından çığır açması bekleniyor.
Yeni anime duyurusu: Cyberpunk 2077: Edgerunners
Ek olarak CD Projekt Red, Cyberpunk oyunu için yeni bir anime duyurusu da yaptı. Cyberpunk 2077: Edgerunners adıyla gelecek olan anime 2022 yılında Netflix üzerinde yayınlanacak. Yapım, Cyberpunk 2077 ile aynı evrende geçecek, ancak tamamen farklı bir hikaye örgüsüyle farklı bir karakteri konu alacak. Son olarak, kanun kaçağı bir sokak çocuğu konu alması beklenen animenin 10 bölümden oluşması bekleniyor.
Cyberpunk 2077: Edgerunners için yayınlanan duyuru videosu:
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA’da görüntülendi!
Samsung firmasının yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Flip 5G, TENAA üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Galaxy Z Flip 5G, Samsung sitesinde de listelendi!
Samsung, katlanabilir telefon konusunda yeni cihazlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma yeni cihazı Galaxy Z Flip 5G‘yi geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, TENAA üzerinde görüntülendi. Çin’de piyasaya çıkmadan önce cihazlara sertifika veren kurum olarak bilinen TENAA‘da görüntülenen Galaxy Z Flip 5G‘nin, bazı teknik özellikleri de kesinleşmiş oldu. Sertifikada iki farklı batarya olduğu ortaya çıkarken, bunlar sırasıyla 2500 mAh ve 704 mAh olarak belirlenmiş. İki adet ekranı olan cihazın küçük ekranının aynı şekilde küçük olan bataryadan güç alacağı düşünülüyor. Ayrıca ikinci küçük ekranın 1.05 inç değerinde olduğu da ortaya çıktı.
Teknik özellik olarak amiral gemisi donanıma sahip olması beklenen Galaxy Z Flip 5G bizleri, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile karşılamakta. SM-F707N koduyla Samsung resmi internet sitesinde de listelenen cihaz, 8 GB RAM ile geliyor. Ekranın 6.7inçFullHD+ Dinamik AMOLED ile geleceği daha önceden ortaya çıkarken, cihaz ayrıca 15W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Cihazı 5 Ağustos tarihinde Samsung tarafından yapılacak Unpacked etkinliği ile birlikte ilk kez görme şansını yakalayacağız. Bakalım Samsung, katlanabilir telefonlarda istediği hedeflere ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
BMW 8 Serisi için Golden Thunder Edition paketi tanıtıldı!
BMW‘nin üst seviye model ailesi olan 8 Serisi için yeni bir paket tanıtıldı. “Golden Thunder Edition” adındaki paket Coupe, Convertible ve GranCoupe karoser seçenekleriyle alınabiliyor.
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Adından da anlaşılacağı üzere altın detaylara sahip bu paket, Metalik Safir Siyah veya Mat Metalik Siyah renkleri ile alınabiliyor. Yan tamponlardan arka tamponlara kadar uzanan desenler, ayna kapakları, 20 inç M hafif alaşım jantlar ve M arka spoyler gibi detaylar altın renge sahip detaylar arasında. Ayrıca Golden Thunder Edition paketi, M Sport paketini de bünyesinde barındırıyor.
Bu paket ile aracın iç kısmında siyah renkli BMW Individual Merino deri döşeme yer alıyor. Ayrıca koltuk kafalıklarında Golden Thunder Edition’a özel yazı işlemesi bulunuyor. Tavan ise antrasit renkli alkantara kaplamaya sahip. Normalde bu tip araçlarda karbon fiber veya piyano siyahı kaplama beklenir. Fakat bu pakette alüminyum kaplamalar yer alıyor. Ayrıca Bowers&Wilkins ses sistemi de bu pakete dahil donanımlardan birisi.
Fiyatı henüz belli olmayan bu sürümün üretimine Eylül ayında, BMW‘nin Dingolfing tesislerinde başlanması planlanıyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Yeni nesil Opel Mokka tanıtıldı!
Tamamen yeni Opel Mokka tanıtıldı. Karşımıza ilk olarak %100 elektrikli olan “Mokka-e” haliyle çıkan araç, elektrikli hali kadar yeni tasarımıyla da dikkat çekiyor.
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İkinci nesil Mokka, Opel’in gelecekteki tüm modellerinde yer alacak olan “Vizor” isimli yeni marka yüzünü ve markanın yeni nesil ve tamamen dijital “Pure Panel” kokpit özelliğini taşıyan ilk model. Otomotiv sektöründe pek de yaygın olmayan bir durum olarak yeni Mokka, eski nesline göre kısaldı. 125 mm kadar kısalan aracın uzunluğu 4150 mm olarak açıklandı. Buna rağmen dingil mesafesi 2 mm kadar uzamış ve araç 10 mm kadar da genişlemiş. Bagaj hacmi ise eski nesline göre 6 litre küçülerek 344 litre olmuş.
Aracın kabinininde Pure Panel ekran sistemi bizleri karşılıyor. Direksiyonun arkasın, kadranların yer aldığı ekran 12 inç boyutundayken, konsolun ortasında bulunan 10 inç boyutundaki kısım ise sürücüye doğru dönük bir tasarıma sahip. Sürücünün dikkatinin dağılmaması adına, orta konsoldaki fiziksel butonları en aza indirmeye çalışmışlar. Opel bunu, “alt menülerde tehlikeli gezintilerden kaçınmak” olarak açıklıyor. Apple CarPlay ve Android Auto, canlı navigasyon hizmetine sahip OpelConnect standart olarak geliyor. Ayrıca araçta, kablosuz şarj donanımı da yer alıyor.
Yeni Mokka’da PSA Grubu‘nun CMP mimarisinin yeni bir versiyonu kullanılmış. Bu platform ile araçta, önceki nesle göre 120 kg civarında hafifleme olmuş. Yeni platform, içten yanmalı motorların yanında elektrikli motorların da kullanılmasına izin veriyor. Mokka-e, 134 beygir güç ve 260 Nm tork değerlerine sahip motoru ile 50 kWh değerinde bir bataryayı buluşturuyor. WLTP döngüsüne göre Normal sürüş modunda 320 km civarında menzil sunması beklenen aracın, Eco modu ile daha fazla menzil sunması bekleniyor. Sport modu ise bildiğimiz gibi, aracın en yüksek performansını ortaya çıkardığı hali olarak yeni Mokka’da yerini alıyor.
Yeni Mokka’da yer alan teknolojiler
Mokka-e’nin pil performansını en iyi şekilde sunabilmesi adına, maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. Araçta 30 dakikada %80 batarya doluluğu vadeden, 100 kW hızlı şarj desteği de bulunuyor. Adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip asistanı, adaptif IntelliLux LED farlar, panaromik arka kamera ve trafik levhası tanıma gibi birçok özellik, yeni Mokka’da bulunuyor.
Yeni Mokka, tanıtımını elektrikli varyasyonuyla yaptı. Fakat benzinli ve dizel motor seçenekleri de satışa sunulacak. Bu yazın sonlarına doğru satışı başlayacak normal Mokka‘yı, 2021 başlarında teslimatları yapılacak olan Mokka-e izleyecek.
Kaynak: Carscoops