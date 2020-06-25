Cyberpunk 2077 için yeni fragman yayınlandı!

Geçtiğimiz günlerde 17 Eylül olarak belirlenen çıkış tarihi 19 Kasım tarihine ertelenen Cyberpunk 2077 için yeni oynanış videosu yayınlandı. Cyberpunk 2077 Night City Wire Show adıyla geçtiğimiz dakikalarda başlayan etkinlik bizlere oyun içerisinden birçok detayı gösteriyor.

Yapım PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. Geçtiğimiz günlerde geliştirici ekip, oyunun tamamlandığını ancak oyundaki RPG öğelerini tekrar ele almak ve güç dengesini oluşturmak için oyunun ertelendiğini belirtmişti. Açık dünya ve umut vadeden senaryosuyla oyuncular tarafından uzun bir süredir beklenen yapım 19 Kasım tarihinde çıkış yapacak. Daha önce birkaç oyun içi video ve karakter oluşturma gibi detayları paylaşılan yapım, içerisinde bulunan distopik evren ile merak uyandırıyor.

Distopik dünyasıyla beklentilerimizi yükselten yapıma ait yeni fragman

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Fragmanda ilk olarak oyun içerisinde yer alan Night City’de yeni arkadaşlarımızı tanıyoruz. Özellikle yakın arkadaşımız Jackie ile karşılaştığımız videoda, Fixer, Dexter ve Shaun gibi karakterleri de görmüş oluyoruz. Badlands adı verilmiş nükleer patlama sonrası bir çöle kurulan şehirde başlayacak olan hikayemiz çeşitli görevlerle devam edecek gibi görünüyor. Keanu Reeves’in de yer alacağını bildiğimiz Cyberpunk 2077’de karakterlere ait mimik, hareket ve fizik motoru işlevlerinin çağımız açısından çığır açması bekleniyor.

Yeni anime duyurusu: Cyberpunk 2077: Edgerunners

Ek olarak CD Projekt Red, Cyberpunk oyunu için yeni bir anime duyurusu da yaptı. Cyberpunk 2077: Edgerunners adıyla gelecek olan anime 2022 yılında Netflix üzerinde yayınlanacak. Yapım, Cyberpunk 2077 ile aynı evrende geçecek, ancak tamamen farklı bir hikaye örgüsüyle farklı bir karakteri konu alacak. Son olarak, kanun kaçağı bir sokak çocuğu konu alması beklenen animenin 10 bölümden oluşması bekleniyor.

Cyberpunk 2077: Edgerunners için yayınlanan duyuru videosu: