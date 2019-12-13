Microsoft, yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’i duyurdu!

Microsoft, The Game Awards etkinliğinde şaşırtıcı bir şekilde yeni oyun konsolu Xbox Series X’i duyurdu. Bugüne kadar Project Scarlett olarak lanse edilen konsol, yeni ismiyle karşımıza çıktı.

Microsoft tarafından yayınlanan videoda,konsol tasarımının diğer serilere nazaran bir hayli garip olduğu görülülüyor. Xbox başkanı Phil Spencer yeni ürünleri için yaptığı açıklamada “Xbox Series X gelecek tatil sezonunda bizi konsol oyunculuğunun geleceğine götürecek. En hızlı ve en güçlü Xbox konsolumuz performans, hız ve uyumluluğu yeni bir seviye oluşturacak” şeklinde konuştu. Microsoft gelecekte, yeni konsolu için geliştirdiği oyunları hem Windows 10 mağazası, hem de Steam aracılığıyla kullanıcılara sunmayı planlıyor. Geliştirilen yapımların, 15 stüdyoda hazırlandığı ve bunların PC platformuna da geleceği belirtildi. Ortaya çıkan oyunlardan biri de kullanıcıların çok sevdiği Senua’s Saga: Hellblade 2 olacak.

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Firma uzun bir süredir Sony ve Nintendo gibi konsol üreticilerinin gerisinde kaldığını düşündürse de, bu sürpriz çıkış ile gelecek yıllara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Cross-platform oyunların ve oyuncularının çoğalması ile birlikte Microsoft’un hali hazırda kullandığı Xbox Game Pass aracılığıyla, Xbox konsol ve PC oyuncularını birlikte aynı oyun içerisinde görebilmemiz için çalıştığı belirtildi.

Xbox Wireless Controller hakkında da konuşan Spencer, “Boyutu ve şekli daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde düzenlendi ve ayrıca ekran görüntüleri ve oyun klipleri almayı kolaylaştırmak için yeni bir Paylaş düğmesine sahip” dedi. Kontrol cihazı tüm Xbox One konsolları ve Windows 10 PC’ler ile uyumlu şekilde çalışabilecek. Doğal olarak eski konsollara ait kontrol cihazları Series X için kullanılamayacak. Düşük gecikme süresi için sık sık özel bir ekibin çalıştığını vurgulayan Spencer, firmanın bu konuya ne kadar önem verdiğini gözler önüne seriyor.

Xbox Series X, Amd’nin yeni Zen 2 ve Radeon RDNA mimarisine sahip, özel olarak tasarlanan işlemcilerini içeriyor. Yükleme sürelerinin büyük sorunlar yarattığı günümüzde, bu problemin önüne geçebilmek için NVMe SSD kullanılan cihaz, 8k çözünürlük, RTX serisinden hatırlayacağımız ışın izleme teknolojisi ve 120 FPS’e kadar kare hızı sunuyor.

Fiyatı ve bir çok özelliği hakkında detay verilmeyen konsolun 2020 yılının sonlarında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Rakibi Sony’nin de PlayStation 5 için 2020 yılı sonunu gösterdiğini hatırlarsak, kıyasıya bir mücadelenin bizleri beklediğini söylemek yanlış olmaz.