The Evil Within 2, Hiçbir Konuda Mütevazi Değil!

Çok ama çok kısa süre (13 Ekim 2017) içerisinde satışa sunulacak The Evil Within 2’nin sistem gereksinimleri, oyun tutkunlarının cüzdanlarını epeyce hafifletecek nitelikte.
Korku oyunları arasında yeni bir kült yaratmayı başaran The Evil Within 2’nin, oynanış videosunu kısa süre önce sizinle paylaşmıştık. Söz konusu habere ve videoya //hwp.com.tr/the-evil-within-2nin-cikis-fragmani-yayinlandi-89139 bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ne var ki oyunun sunduğu zorluklar, PC gereksinimleri karşısında devede kulak kalıyor. Özellikle önerilen sistem gereksinimleri cep boşaltacak düzeyde.
Oyunu satın almadan önce, sistem gereksinimlerini hatırlatalım:
Asgari Sistem gereksinimleri
OS: Windows 7/8/8.1/10 (64-bit)
CPU: Intel Core i5 – 2400 ya da AMD FX – 8320
RAM: 8 GB RAM
HDD: 60 GB boş sabit disk
Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 2GB ya da AMD HD 9770 3GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
OS: Windows 7/8/8.1/10 (64-bit)
CPU: Intel Core i7 4770, Core i5-7600k ya da AMD Ryzen 5 1600X
RAM: 16 GB
HDD: 60 GB boş sabit disk
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB veya AMD RX 480 8GB
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