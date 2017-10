The Evil Within 2, 13 Ekim 2017’de resmen satışa sunulacak. Yapım satışa sunulmadan yayınlanan fragman, oyunseverlerin tüm ilgisini serinin yeni halkasının üzerine çekecek nitelikte.

Orijinal The Evil Within, gerek uzmanlar gerekse oyunseverlerden tam not aldı. Pek çok oyun otoritesi; The Evil Within’i, Silent Hill 5 ve 6’da olması gereken ögeleri barındıran gerçek bir gerilim oyunu olarak nitelendirdi. TEW’in orijinal Sileny Hill’i yaratan ekip tarafından geliştirildiğini de düşünürsek otoriteler büyük oranda haklıydı. Biz de oyunu bitirirken, o gerilim dolu atmosferi iliklerimize kadar hissettik.

The Evil Within 2’de; yaşadığı travmaların etkisiyle polis departmanından ayrılan Sebastian Castellanos, STEM’deki kabusla kez daha karşı karşıya kalıyor. Ancak bu sefer, Sebastian’ın görevi çok farklı ve kişisel. Uzun yıllar önce kaybettiğini düşündüğü kızı Lily, bir şekilde şeytani mimari içerisinde hapis kalmış durumda ve kaos, dünyayı yutmaya hazırlanıyor.

Artık Sebastian sadece Grotest yaratıklarla savaşmıyor. STEM, birkaç dengesiz kişinin iradesinde şekillenen ya da bozulan bir dünya haline gelmiş. Zayıflamış sistemi kendi iradelerine dönüştürmek niyetinde olan sapkın fotoğrafçı Stefano ve ‘dürüst’ rahip Theodore ile içeride kapana kısılmış insan canavarlar olarak Sebastian’ın karşısına çıkacak.