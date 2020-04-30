Samsung 2020 yılının ikinci yarısında Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı. Şirket Fold modelinde olan eksiklikleri daha büyük bir dış ekran ve güçlendirilmiş ince cam ile Fold 2 modelinde aşmayı planlıyor.

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Samsung Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı!

Samsung bu yılın ikinci yarısında Galaxy Fold 2 ve Galaxt Note 20’yi piyasaya sürmeyi planladığını doğruladı. Akıllı telefon üretim endüstrisi COVID-19 salgınından oldukça olumsuz etkilenmiş durumda ve birçok telefonun tanıtımında gecikmeler gördük. Ancak tüm bunlara rağmen Samsung kendinden emin görünüyor. Şirket henüz telefonların isimlendirmelerinden bahsetmemiş olsa da açıklamasında yeni katlanabilir telefonları ve Note modelleri ifadesine yer verdi. Kore medyasında yer alan Note 20 ve Fold 2 modellerinin geliştirildiği iddialarının ardından bu bilgiye şirket tarafından da doğrulama geldi.

Samsung aynı zamanda birinci çeyrek raporlarını da yayınladı. Samsung Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 Ultra’nın beklenenden daha yüksek satış rakamlarına ulaştığı ve şirketin ilk çeyrekteki mali raporlarında önemli rol oynadığı ifade edildi. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda 5G bağlantı teknolojilerini daha uygun fiyatlı telefonlarına getirmeyi planladıklarını açıkladı. Sızıntılara göre Note 20 serisi ile birlikte telefon geliştirilmiş stylus özelliklerine, daha iyi kameraya ve yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Tüm bu yeniliklere rağmen Galaxy Fold 2’nin kullanıcılar için daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları CEO’su Ross Young’a göre Samsung Galaxy Fold 2 2213×1689 çözünürlüğe ve 7.59 inç büyüklüğe sahip olacak. Ayrıca telefon 120Hz ekran tazeleme hızına sahip. Samsung ilk Fold’un eksikliklerini daha büyük bir dış ekran ve daha dayanıklı ultra ince cam ile aşmayı planlıyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalardan ve daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarak cihazların Ağustos ayında tanıtılmasını bekleyebiliriz.