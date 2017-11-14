Tesla, Yeni Havalimanına Enerji Sağlamak İstiyor!

Tesla’dan İstanbul Yeni Havalimanı’na işbirliği teklifi geldi. Tesla, İstanbul Yeni Havalimanı’na da bir elektrik depolama ünitesi kurma teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Elon Musk, Türksat ve SpaceX işbirliği hakkında bir görüşme sağlamıştı. Şimdi ise Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Taraflar Konferansı‘na katılan İGA, İstanbul Yeni Havalimanı İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ile bir araya gelen Tesla İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Diarmuid O’Connel, yeni havalimanının enerjisini Tesla’nın Powerwall ve Solar Panel teknolojisinden alması için teklif sundu.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Kalyoncu; “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kuluçka Merkezi’yle San Francisco’daki Tesla merkezini ziyaret ettik. Orada Diarmuid O’Connell’den havalimanında enerji depolaması sistemi kurulması konusunda yatırım teklifi aldık. Gönlümüz her şeyin yerli olduğu havalimanında bunun da yerli kaynaklarımızla yapılabilmesi.

Yerli batarya üretebilirsek bu projeyi onlarla yürütmemiz çok daha güzel olur. Yerli otomobil konusunda nasıl TOBB öncülük etmişse, yerli batarya teknolojisi de gündeme alınmalı. Bu konuda aksiyon alınması faydalı olacaktır. Biz de Tesla’dan gelen bu teklifi değerlendireceğiz. Çünkü endüstriye giriş bariyerinin atlatılmasında bu tip büyük yatırımlar değerlendirilmeli” diye konuştu.