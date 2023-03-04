Elon Musk’ın milyar dolarlık otomotiv şirketi olan Tesla’nın Türkiye CEO’su Kemal Geçer, şirketin halen Türkiye’de faaliyet göstermemesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Tesla Türkiye CEO’su, ülkemizdeki yasal düzenlemelere isyan etti!

Mevzuatlar Tesla İçin Zorlayıcıymış!

Geçtiğimiz günlerde Çin’in sevilen elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin ülkemize girdiği haberleriyle hareketlenen gündem, bu açıklamayla iyice karıştı. Birçok vatandaş, BYD’nin ülkemize gireceği haberlerinden sonra Tesla’ya da ulaşarak neden ülkemize girmediklerini sormuştu.

Kemal Geçer, yaptığı açıklamayla durumu netleştirdi. Paylaşımında “Türkiye’de her şey çok kolaydı, mevzuatlar çok rahattı da biz keyfimizden getirmedik.” ifadelerini kullanan Geçer, topu mevzuatlara atmış gibi görünüyor.

Ülkemizde TOGG ile beraber patlayışa geçen elektrikli otomobil talebinin neredeyse tamamını tek başına karşılayabilecek kapasitede olan Tesla’nın mevzuatları bahane etmesi biraz ilginç olmuş diyebiliriz.

Birçok Çinli üretici Türkiye pazarına girme planları yaparken ve hatta bazıları girmiş durumdayken, Tesla’nın bu çıkışını bazı vatandaşlar gülünç buldu. Belki kısa bir süre önce elektrikli otomobiller için yeniden ayarlanan ÖTV matrah limiti bu durumu değiştirebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla ülkemize girmekte gecikti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!