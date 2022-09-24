Tesla tedarikçisi olan Çinli şirket CATL, pil değiştirme işini denizaşırı ülkelerde genişletmeyi planlıyor. Üst düzey bir yönetici verdiği demeçte, dünyanın en büyük elektrikli araç pil üreticisi CATL’in, pil değiştirme işini uluslararası pazarlara genişletip genişletmemeyi değerlendirdiğini söyledi.

CATL veya Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Tesla ve Ford gibi şirketlerin tedarikçisidir. Pil üreticisi ocak ayında, Çin’de 10 şehirde EVOGO adlı pil değiştirme işini başlattı. Amaç, elektrikli araçların şarj istasyonlarında durma ihtiyacını ortadan kaldırmak. Bunun yerine, sürücüler CATL’den pil takımları kiralayabilecek ve diğer pilleri bittiğinde arabaya koyabilecekler. Ayrıca, bu işlem sadece birkaç dakika sürüyor.

Nio’nun da rakip bir pil değiştirme programı var. Nio’nun kurucu ortağı Qin Lihong, bu hafta Reuters’a verdiği demeçte, şirketin 2025 yılına kadar Çin dışında, çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere 1.000 pil değiştirme istasyonu inşa etmeyi planladığını söyledi.

CATL’de denizaşırı ticari uygulamanın genel başkanı Li Xiaoning, perşembe günü verdiği bir röportajda, şirketin pil değiştirme ürününün Avrupa’ya genişletilmesini de değerlendirdiğini söyledi.

Xiaoning, “Bunun bu yıl Çin’de başlayacağını söyleyebilirim. EVOGO’nun denizaşırı ayak izini adım adım kontrol edeceğiz. Birçok ortakla potansiyel işbirliğini değerlendirmeye başlıyoruz. Uygulamada detayı anlamamız gerekiyor. Düşündüğümüz birçok şey var. Başka bir iş durumu; yönetmelik, yerel kurallar ve ayrıca düşünmemiz gereken diğer faktörlerdir.” dedi.

CATL işi denizaşırı ülkelere genişletirse, yabancı otomobil üreticilerinin pahalı altyapıyı kendileri oluşturmak zorunda kalmadan müşterilere pil değiştirme hizmetleri sunmasına yardımcı olabilir.

CATL, pillerine giren lityum gibi artan hammadde maliyetleri de dahil olmak üzere zorluklarla karşı karşıya. Ancak şirket, elektrikli araçlara olan talep güçlü kalmaya devam ettiği için ikinci çeyrekte iki kattan fazla kar elde etmeyi başardı.