Tesla Model 3 performansını arttıran bir güncelleme aldı

Tesla, Model 3 arabalarının performansını ve menzilini arttıran 2020.48.12 güncellenmesini yayınladı. Güncelleme 2021 yılında üretilen Model 3 arabaları hedef alıyor.

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Tesla, son yılların en gözde otomobil markalarının başında geliyor. Şirket, uzun süredir elektrikli otomobiller ve otonom araç teknolojileri üzerine ciddi yatırımlar yaparak ilerlemeye devam ediyor. Bu alandaki başarıları sayesinde Tesla araçlar, fiyatlarına rağmen pek çok kullanıcının hayallerini süslemeyi başarıyor. Tesla, aynı zamanda araçlarını satış sonrası desteklemeye devam ediyor. Şirket sık sık yeni güncellemelerle performans iyileştirmeleri yapıyor. O güncellemelerden biri olan 2020.48.1 yakın zamanda yayınlandı. Güncelleme içinde özellikle 2021 yılı Model 3 arabalar için ciddi iyileştirmeler bulunuyor.

Tesla 2020.48.12 güncellemesi

Tesla, 2020.48.12 güncellemesini yakın zamanda yayınladı. Green isimli, özellikle Tesla araçlarda uzmanlaşmış bir Hacker’a göre, yayınlanan güncelleme 2021 yılı donanımına sahip Model 3 arabaların batarya kapasitelerini daha doğru ve verimli kullanmasını sağlıyor. Güncelleme, aracın hem uzun menzil hem de standart menzilli versiyonları için yapılacak. Güncellemenin sadece son dönemde üretilen araçlara özel olmasının sebebi, son dönemlerde kullanılan 82 kWh bataryalara özel olması. Eğer başka araçlarda son dönemlerde bataryalarını değiştirmek ya da yükseltmek için servis desteği almışlar ise onlar da aynı 82kWh batarya ile daha fazla yol gidebilme avantajına sahip olacaklar. Bu mesafe yaklaşık 9 mil yani 14,49 Km’ye denk geliyor. Güncelleme aynı zamanda araç ekranında birkaç düzeltme ve çeşitli geliştirmeler içeriyor.

Durdurulamaz yükseliş

Tesla, son olarak fabrikalarında üretimin 18 günlüğüne bazı bantlarda durduracağını açıklamıştı. Ama bu bir sorundan değil aksine üretim hedeflerini arttırmak ve kapasite geliştirmek içindi. Şirket uzun süreli yükselişine devam ederken piyasa değerini de günden güne artırmaya devam ediyor. Elon Musk’in vizyoner gelecek görüşünün bir parçası olarak 1 Temmuz 2003 yılında kurulan şirket, geçtiğimiz 17 sene içerisinde inanılmaz bir başarı kaydederek piyasa değerini 500 milyar doların üzerine çıkardı. 2020 yılı dünyanın kalanı için kötü geçse de Tesla’ya yaramış gibi.

Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…