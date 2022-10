Tesla CEO’su Elon Musk Perşembe günü attığı bir tweetle uzun süredir ertelenen tamamen elektrikli yarı kamyon üretiminin başladığını ve ilk teslimatların Aralık ayında yapılacağını duyurdu.

Otomobil üreticisi, Tesla Semi olarak adlandırılan tamamen elektrikli Sınıf 8 kamyon prototipini, şirketin tasarım stüdyosu ve Musk’ın diğer şirketi SpaceX’in arazisinde, Hawthorne, California’da Kasım 2017’de düzenlenen görkemli bir etkinlikte tanıttı.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW

