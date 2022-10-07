Tesla CEO’su Elon Musk Perşembe günü attığı bir tweetle uzun süredir ertelenen tamamen elektrikli yarı kamyon üretiminin başladığını ve ilk teslimatların Aralık ayında yapılacağını duyurdu.

Otomobil üreticisi, Tesla Semi olarak adlandırılan tamamen elektrikli Sınıf 8 kamyon prototipini, şirketin tasarım stüdyosu ve Musk’ın diğer şirketi SpaceX’in arazisinde, Hawthorne, California’da Kasım 2017’de düzenlenen görkemli bir etkinlikte tanıttı.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Tanıtım, Tesla’nın 2010 yılında şirkete katılan eski bir Daimler yöneticisi olan Jerome Guillen tarafından yönetilen bir kamyon geliştirme programı başlatmasından bir yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti. Guillen, 2021 yılında şirketin tüm otomotiv işlerinin başkanlığından Tesla’nın ağır kamyon birimine liderlik eden daha dar bir role geçmesinden sadece birkaç ay sonra Tesla’dan ayrıldı.

Tesla başlangıçta yarı kamyonu Aralık 2019’da üretmeye başlamayı planlıyordu. Ancak programda defalarca gecikmeler yaşandı.

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Geçen yıl Guillen’in ayrılmasının ardından Tesla, ikinci çeyrek kazanç raporu sırasında yaptığı açıklamada, tedarik zincirindeki zorluklar ve pil hücrelerinin sınırlı bulunabilirliği nedeniyle Semi kamyon programının üretimini 2022’ye ittiğini söyledi. Ocak 2021 itibariyle şirket Semi üzerindeki mühendislik çalışmalarını tamamlamıştı ve o yıl teslimatlara başlama yolunda ilerliyordu. Ancak o zaman bile Musk, pil hücrelerinin mevcudiyetinin şirketin Semi’yi üretme kabiliyetini sınırlayabileceği konusunda uyardı.

Gecikmeler şirketin, aralarında Anheuser-Busch, Pepsi, Walmart ve UPS’in de bulunduğu bir dizi yüksek profilli şirketten, açılışta 5.000 dolar olan rezervasyonlar almasını engellemedi. Musk, Aralık 2017’de 100 kamyon sipariş eden Pepsi’nin araçları teslim alan ilk müşteri olacağını tweetledi.

Musk, Pepsi’ye teslimatların 1 Aralık’ta yapılmasının beklendiğini söyledi.