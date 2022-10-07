Signal, uygulamasına hikayeler ekliyor. Tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi, kullanıcılar 24 saat sonra otomatik olarak kaybolan resimler, videolar ve metinler paylaşabilirler. Hikayeler bireysel konuşmalarda veya gruplar halinde paylaşılabilir.

Bu özellik şimdilik beta aşamasında. Signal, hikayeleri yalnızca diğer beta kullanıcılarının da görebileceğini yazıyor. Reddit’te kullanıcılar bu özelliğin Android’de devre dışı bırakıldığını ancak iOS’ta etkinleştirildiğini yazıyor.

Bir hikayenin yaratıcıları, onu kime göstermek istediklerini seçebilirler. Bu, tüm kişiler olabileceği gibi belirli seçimler veya yalnızca belirli gruplar da olabilir. Bir hikaye bir grupta paylaşılırsa, gruptaki her katılımcı gönderiyi görebilir ve ona yanıt verebilir.

Ayrıca bkz: Twitter Aynı Tweet’e Fotoğraf ve Video Ekleme Özelliğini Duyurdu!

Signal bu yaz böyle bir özellik sunacağını zaten duyurmuştu, ancak bunu ilk kez şimdi yayınlıyor. Yapımcılar, kullanıcıların bu özelliği her zaman devre dışı bırakabileceğini belirtiyor. Bu durumda, artık diğer kullanıcıların hikayelerini de göremeyecekler.

Signal, WhatsApp’ın sunmadığı neyi sunuyor?

Signal, veri korumasına daha fazla önem veren WhatsApp’a göre daha güvenli bir alternatif olarak kabul ediliyor. Hatta bir yıl önce Signal, WhatsApp’ın 2021 başında sert bir şekilde eleştirilen yeni kullanım koşullarını uygulamaya koymasının ortasında, kışkırtıcı bir reklam kampanyasıyla rakip uygulamayı eleştirdi. Telegram ve Signal gibi WhatsApp alternatifleri bu dönemde kullanıcı sayılarını neredeyse bir gecede artırdı. Örneğin Signal yaklaşık 40 milyon yeni kullanıcı kazandı, ancak bu kullanıcılar uzun süre kalmadılar ve hızla WhatsApp’a geri döndüler.