2017’deki ilk sunumundan bu yana birçok ertelemeden sonra Tesla Semi nihayet üreticinin web sitesinde ön siparişe açıldı. Şu an için yalnızca Amerikada olan ön sipairş, Hollanda ve İngilteredeki alıcılar da kendilerini konumlandırabilecekler.

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Kasım 2017’de Elon Musk’ın önümüzdeki birkaç yıl için bu yaklaşan ürünleri piyasaya sürüyor. Bunlar arasında, doğrudan Blade Runner’dan fütüristik bir tasarıma sahip bir pikap olan Cybertruck ve aynı zamanda üreticinin ilk %100 elektrikli yarı römorku olan Tesla Semi yer alıyor. Üretimin başlangıçta 2021’de başlaması planlanıyordu, ancak tahmin edebileceğiniz gibi, belirli bir küresel Covid-19 salgını Elon Musk’ın planlarını alt üst etti. Hatta üretimin başlaması ileri bir tarihe ertelenmişti.

Elektronik bileşenlerin kıtlığı nedeniyle Amerikan markası, belirli ürünlerin lansmanını 2023‘e ertelemek zorunda kaldı. Bu özellikle örneğin Cybertruck için geçerli. Daha da kötüsü Tesla, Avrupa ve özellikle Çin‘deki Cybertruck siparişlerini askıya almayı tercih etti. Tesla için önemli olan, ilk önce birçok siparişi yerine getirmektir. Unutulmamalıdır ki, Ağustos 2021’de Cybertruck’ın zaten 1,2 milyon rezervasyonu vardı!

Tesla Semi nihayet ön siparişe açıldı!

Tesla Semi ile ilgili olarak ise üretici bilgi konusunda oldukça cimriydi. Ancak Tesla Semi için Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Hollanda’da ön siparişlerin açıldığını duyurdu. Özel Tesla Semi sayfası, markanın resmi web sitesinde yeni güncellendi.

Elon Musk’ın belirttiği gibi, Tesla Semi gerçekten de biri 482 kilometre otonomi ve diğeri 800 kilometre olmak üzere iki varyantta sunulacak. İlk modelin her biri 150.000$ civarında işlem görürken, ikinci modelin her biri 180.000$ olarak görüntüleniyor. Ayrıca Tesla tarafından herhangi bir teslimat tarihi bildirilmedi.