Xinhua Haber Ajansı, Tesla’nın Şanghay fabrikasının Kasım ayında 100.291 araç teslim ederek aylık teslimatlarda yeni bir rekor kırdığını öğrendi. Bu yılın ilk 11 ayında Tesla’nın Şanghay üretim merkezi toplam teslimatı 650.000 aracı aştı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım

İçindekiler Tesla Şanghay Üretim Merkezi Teslimat Rekoru Kırdı

Tesla Şanghay Üretim Merkezi Teslimat Rekoru Kırdı

Tesla Başkan Yardımcısı Tao Lin, Tesla Şanghay’ın endüstriyel zincirinin yerelleşme oranının şu anda %95’i aştığını ve bunun Çin’in yeni enerji araç endüstrisinin dünya lideri bir komple endüstriyel yapı ve güçlü tüketim potansiyeli oluşturmasına yardımcı olduğunu söyledi. Tesla Şanghay Fabrikası ülkenin birçok yerde otomobil endüstrisinin yukarı ve aşağı yönlü işletmeleri bir araya gelmelerini hızlandırdı.

Ulusal Binek Otomobil Pazarı Bilgi Derneği Genel Sekreteri Cui Dongshu, Tesla’nın Şanghay merkezinin Kasım ayındaki teslimat hacminin 2021 yılının tamamında teslim edilen 484.130 aracı aştığını açıkladı. Fabrikanın bu yıl yıllık araç satışının 750.000 araca ulaşması bekleniyor.

Cui Dongshu, 2021 yılında Ocak ayından Kasım ayına kadar Çin’deki yeni enerji araçlarının satışının 5,7 milyonu aştığını da ekledi. Çin’de bu yıl yeni enerji araçlarının üretim ve satışının 6,5 milyonu aşması bekleniyor. Tesla aylık satışlarını hiçbir zaman açıklamıyor. Ancak, Yolcu Federasyonu, Çin Otomobil Derneği ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın verileri bu araştırmaya en çok katkıda bulunan kaynaklar. Geçtiğimiz ay Yolcu Federasyonu tarafından açıklanan Ekim 2022 otomobil perakende satış istatistiklerine bakılırsa, bu yılın Ekim ayında Tesla Çin’de 71.704 yeni otomobil teslim etti ve 54.504 yeni otomobil ihraç ederek toplam 126.208 adet otomobil sattı.

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