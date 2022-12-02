Tesla ilk kez Elektrikli Yarı Kamyonlarını duyurduğunda yıl 2017’ydi. O zamandan bu yana, şirket nihayet Tesla Semi isimli araçlarını müşterilerine teslim etmeye başladı. Toplam gecikme ise tam tamına 3 sene. Kullanıcılar şu an ne kadar memnun bunu bilmiyoruz ama şirket tam olarak sözünü tutamadı ve 2019’da vermesi gereken araçları Aralık 2023’te teslim etmeye başladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Tesla, Elektrikli Semi Kamyonların Teslimini 3 Yıl Geciktirdi

EV üreticisi dev, yeni konseptini ilk olarak 2017’de tanıtmış ve üretimin 2019’da başlayacağını beyan etmişti. Ancak, hammadde kıtlığı ve sonrasında Koronavirüs salgını gibi çeşitli sorunların ardından şirket, ABD’nin Nevada eyaletindeki Sparks kentinde bulunan Gigafactory’deki programında büyük gecikmeler yaşadı. İlginçtir ki, PepsiCo temsilcileri resmi duyurunun ardından 100 Elektrikli Yarı Kamyon rezerve eden ilk müşterilerden biri olmuştu. Firma araçlarını yeni teslim almaya başladı. Bu gecikmenin ardından, Tesla ve Pepsi, Elektrikli Teslimat Kamyonlarının teslimatını Coca Cola’ya çoktan yapmış olan Renault tarafından alay edilmişlerdi.

Tesla Semi Kamyonların Temel Özellikleri

Arka akslardaki dört bağımsız motordan güç alan Tesla Semi Kamyonlar, 0-60mph hıza sadece 20 saniyede ulaşabiliyor ve 500 mil gibi etkileyici bir batarya menziline sahipler. Bu kamyonlar 1,000 voltluk yeni bir güç aktarım mimarisinin yanı sıra kaymayı önlemek için çekiş kontrolü, daha fazla batarya verimliliği için rejeneratif frenleme ve hatta sorunsuz otoyol sürüşü için otomatik debriyaj özelliği ile beraber gelecek. Kısa bir süre önce Musk, Tesla’nın bataryayla çalışan 8. sınıf kamyonlarından birinin 36 bin ton yük ile 500 millik bir yolculuğu tamamladığını belirtti. Yolculuk Tesla’nın Fremont, Kaliforniya’daki fabrikası ile San Diego arasında yapıldı.

İlginizi çekebilir: Tesla Semi, 804 Kilometrelik Test Gezisini Tamamladı