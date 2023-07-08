Elektrikli otomobil pazarı oldukça büyük bir pazar. İçten yanmalı motorlu araçların yasaklanacağı döneme yaklaşırken VW, Opel, Renault, Hyundai, Dacia, Toyota, Nissan gibi büyük otomotiv şirketleri içten yanmalı motorlu otomobillerini üretmeyi bırakıp onun yerine üretim bantlarında elektrikli otomobiller üretiyor. Bu bağlamda elektrikli otomobil dendiği zaman dünya genelinde akla gelen ilk isim Tesla. Tesla; Model S, Model 3, Model X ve Model Y olmak üzere dört farklı elektrikli otomobil üretiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Tesla, Model 3’ün makyajlanmış versiyonu için üretim bantlarını hazırlıyor. Detaylara bakalım.

Tesla Model 3 için uzun zamandır aynı kasa tasarımını kullanıyordu. Kullanıcılar ve Tesla bu tasarımdan sıkılmış olacaklar ki Tesla Model 3 ufak bir makyaj operasyonu geçirdi. Geçirdiği makyajla birlikte Aston Martin modellerine oldukça benzeyen Tesla Model 3 çok beğenildi.

Geldiğimiz noktada bugün ise Tesla, yeni Model 3 üretimi için Şangay fabrikasını üretime hazırlıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Tesla’nın CEO’su Elon Musk Şangay fabrikasını ziyaret etti. Yeni Model 3 piyasaya sürüldükten sonra ise pil montaj hattı başta olmak üzere birçok çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

Tesla elektrikli otomobil kanadındaki liderliğini sürdürüyor. Bakalım bu pazarda ona yetişmeye çalışan VW, Opel, Renault, Hyundai, Dacia, Toyota, Nissan gibi rakipleri Tesla’ya yetişebilecekler mi?