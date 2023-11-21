Tesla, Nisan 2023’te Türkiye pazarına giriş yapmasının ardından müşterilerine sunduğu yeni özelliklerle dikkat çekiyor. Tesla’nın araçları için sunduğu Premium Bağlantı özelliği, nihayet artık Türkiye’de de kullanılabiliyor. İşte Tesla Premium Bağlantı özelliğinin Türkiye fiyatı.

Tesla Premium Bağlantı Seçeneğini Model Y İçin Türkiye’de Aktif Hale Getirdi

Bu özellik, internet bağlantısını araçlarda aktive ediyor ve aslına bakarsak, sunduklarına göre bu özelliğin fiyatı oldukça makul bir seviyede.

Tesla, araçları için “standart” ve “premium” olmak üzere iki farklı paket sunuyor. Bu iki paket farklı özellik ve bağlantı seçenekleriyle geliyor.

Standart paket Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla navigasyon hizmeti sunarken, premium bağlantı seçeneği canlı trafik görselleştirmeleri, video akış desteği, müzik akış desteği, internet tarayıcısı ve karaoke modu gibi ek özelliklerle birlikte hücresel bağlantı desteği sunuyor.

Araç sahipleri, premium bağlantı desteği için aylık 130 TL ücret ödeyerek bu özellikleri aktive edebilecekler. Bu fiyat, sunduğu özellikler göz önünde bulundurulduğunda uygun olarak değerlendirilebilir.

An itibarıyla premium bağlantı seçeneği Tesla sahipleri tarafından satın alınabilir durumda. Bunun abonelik bazlı bir sistem olması herkesin hoşuna gitmeyecektir.

Ancak ABD’de aylık ücret 10 dolarken, Türkiye’de 5 dolarlık bir fiyata satılması Tesla’nın Türkiye’ye verdiği önemi gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla’nın yeni özelliğinin fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!