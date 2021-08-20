Tesla, İnsansı Robotlar Üzerinde Çalışıyor

Tesla CEO’su Elon Musk’ın dediğine göre şirketi insansı robotlar geliştirmeye başlamış ve ilk prototip gelecek sene içerisinde bir ara çıkacak. Geliştirilen bu insansı robot, Tesla’nın fabrikalarındaki otomatik makinelerle olan deneyiminin ve şirketin otopilot sürücü yardım yazılımının donanımı ile yazılımının gelişmesine faydalı olacak.

Kontrolü kaybedilen yapay zekalarla ilgili korkularını defalarca kez paylaşan Musk’ın dediğine göre Tesla Bot’un arkadaş canlısı olması amaçlanıyor. Ancak yine de şirket, bu makineyi mekanik seviyede tasarlıyor. Böylece ondan kaçması ve hatta güç kullanarak onu kontrol altına alması kolay hale geliyor. Tesla Bot’un 170 cm civarında boya ve 57 kg ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Tesla Bot yüz yerine bir ekrana sahip olacak. Şirket içerisinde bota “Optimus” takma adıyla seslenildiği de Musk tarafından söylendi. Resmi olarak ise Tesla, bu robotu “Tesla Bot” olarak tanıtıyor.

Tesla’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tesla Bot, “güvenli olmayan, tekrar eden ve sıkıcı” işlerin yapılmasında kullanılacak. En azından başlangıçta bu amaçla kullanılacağı düşünülüyor. İlk aşamada satışa çıkacağı düşünülmeyen robotlar, yalnızca fabrika içerisindeki üretim ağının geliştirilmesine yardımcı olacak. Musk ise bu robotların geleceği ile ilgili şu cümleleri kurdu:

“Bence esas olarak gelecekte, fiziksel işler bir seçenek haline gelecek. Eğer yapmak istiyorsanız, yapabileceksiniz.”

Her ne kadar Elon Musk, insanlara fiziksel işleri yapmak isteyenlerin yapmaya devam edebileceklerini söylese de insandan daha etkili ve verimli bir robot yerine insanı kimin tercih edeceği ise merak konusu. Tesla fabrikalarında da bu robotların kullanımının yaygınlaşmasından sonra insan işçilere olan ihtiyacın azalıp azalmayacağı ve buna bağlı olarak işten çıkarmaların yapılıp yapılmayacağı net olarak bilinmiyor.

Elon Musk, robotun çizimlerini, şirketin “Yapay Zeka Günü” etkinliğinin sonlarına doğru bir gün otonom araçları güçlendirmesi amaçlanan yapay zeka ve süper bilgisayar teknolojilerini anlatırken gösterdi. Şirket ayrıca robotun çalışmayan manken bir modelini de sahnede gösterdi.

Tesla’nın tarihinde hayata geçememiş bir çok çılgın proje mevcut. Güneş enerjili süper şarj edici ağı, batarya değişimi veya yılana benzeyen robot şarj ediciler bunlardan bir kaçı. Dolayısıyla bir çok kişi de açıklanan Tesla Bot’un çıkıp, aktif olarak kullanılacağı günü görüp göremeyeceklerini merak ediyor. Ancak yine de şirketin, Musk’ın katı iradesi sayesinde bugün olduğu yerde olduğu da düşünülüyor. Musk, robot endüstrisine girmenin kısa vadedeki ekonomik etkileri sorusunu ise “göreceğiz.” şeklinde cevapladı. Tesla Bot’un gelecek yıl içerisinde hayata gireceğini belirten Musk’ın çıkış tarihi beklentilerinin genellikle iyimser olduğu biliniyor. Dolayısıyla robotun çıkışının 2023 yılına sarkacağı da beklenebilir.

Robot endüstrisine özellikle son zamanlarda çok farklı büyük şirketlerden çeşitli adımların geldiğine tanık oluyoruz. Robotlarla ilgili tartışmalar sürerken kısa bir süre önce de Xiaomi, uygun fiyatlı olarak satışa sunulacak dört ayaklı köpek robotunu tanıtmıştı. Detaylar için haberimizi inceleyiniz.