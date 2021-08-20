Robot
Tesla, İnsansı Robotlar Üzerinde Çalışıyor
Tesla CEO’su Elon Musk’ın dediğine göre şirketi insansı robotlar geliştirmeye başlamış ve ilk prototip gelecek sene içerisinde bir ara çıkacak. Geliştirilen bu insansı robot, Tesla’nın fabrikalarındaki otomatik makinelerle olan deneyiminin ve şirketin otopilot sürücü yardım yazılımının donanımı ile yazılımının gelişmesine faydalı olacak.
Kontrolü kaybedilen yapay zekalarla ilgili korkularını defalarca kez paylaşan Musk’ın dediğine göre Tesla Bot’un arkadaş canlısı olması amaçlanıyor. Ancak yine de şirket, bu makineyi mekanik seviyede tasarlıyor. Böylece ondan kaçması ve hatta güç kullanarak onu kontrol altına alması kolay hale geliyor. Tesla Bot’un 170 cm civarında boya ve 57 kg ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Tesla Bot yüz yerine bir ekrana sahip olacak. Şirket içerisinde bota “Optimus” takma adıyla seslenildiği de Musk tarafından söylendi. Resmi olarak ise Tesla, bu robotu “Tesla Bot” olarak tanıtıyor.
Tesla’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tesla Bot, “güvenli olmayan, tekrar eden ve sıkıcı” işlerin yapılmasında kullanılacak. En azından başlangıçta bu amaçla kullanılacağı düşünülüyor. İlk aşamada satışa çıkacağı düşünülmeyen robotlar, yalnızca fabrika içerisindeki üretim ağının geliştirilmesine yardımcı olacak. Musk ise bu robotların geleceği ile ilgili şu cümleleri kurdu:
“Bence esas olarak gelecekte, fiziksel işler bir seçenek haline gelecek. Eğer yapmak istiyorsanız, yapabileceksiniz.”
Her ne kadar Elon Musk, insanlara fiziksel işleri yapmak isteyenlerin yapmaya devam edebileceklerini söylese de insandan daha etkili ve verimli bir robot yerine insanı kimin tercih edeceği ise merak konusu. Tesla fabrikalarında da bu robotların kullanımının yaygınlaşmasından sonra insan işçilere olan ihtiyacın azalıp azalmayacağı ve buna bağlı olarak işten çıkarmaların yapılıp yapılmayacağı net olarak bilinmiyor.
Elon Musk, robotun çizimlerini, şirketin “Yapay Zeka Günü” etkinliğinin sonlarına doğru bir gün otonom araçları güçlendirmesi amaçlanan yapay zeka ve süper bilgisayar teknolojilerini anlatırken gösterdi. Şirket ayrıca robotun çalışmayan manken bir modelini de sahnede gösterdi.
Tesla’nın tarihinde hayata geçememiş bir çok çılgın proje mevcut. Güneş enerjili süper şarj edici ağı, batarya değişimi veya yılana benzeyen robot şarj ediciler bunlardan bir kaçı. Dolayısıyla bir çok kişi de açıklanan Tesla Bot’un çıkıp, aktif olarak kullanılacağı günü görüp göremeyeceklerini merak ediyor. Ancak yine de şirketin, Musk’ın katı iradesi sayesinde bugün olduğu yerde olduğu da düşünülüyor. Musk, robot endüstrisine girmenin kısa vadedeki ekonomik etkileri sorusunu ise “göreceğiz.” şeklinde cevapladı. Tesla Bot’un gelecek yıl içerisinde hayata gireceğini belirten Musk’ın çıkış tarihi beklentilerinin genellikle iyimser olduğu biliniyor. Dolayısıyla robotun çıkışının 2023 yılına sarkacağı da beklenebilir.
Robot endüstrisine özellikle son zamanlarda çok farklı büyük şirketlerden çeşitli adımların geldiğine tanık oluyoruz. Robotlarla ilgili tartışmalar sürerken kısa bir süre önce de Xiaomi, uygun fiyatlı olarak satışa sunulacak dört ayaklı köpek robotunu tanıtmıştı. Detaylar için haberimizi inceleyiniz.
Xiaomi’den yalnızca 1500 dolara Cyberdog isimli robot köpek geliyor
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Robot
Xiaomi’den yalnızca 1500 dolara Cyberdog isimli robot köpek geliyor
Çinli teknoloji devi Xiaomi’den Cyberdog isminde dört ayaklı bir robot köpek geliyor. Xiaomi’nin dediğine göre deneysel ve açık kaynak kodlu olacak olan bu robot hayal bile edilemeyecek olasılıklara sahip.
Cyberdog, teknoloji şirketleri tarafından dört ayaklı robotları benimsemesinin son örneği. Dört ayaklı robotlar arasında en çok öne çıkan ürün ise ABD firması Boston Dynamics tarafından yapılan Spot oluyor. Spot, geçen sene 74500 dolardan satışa sunulmuş ve tehlikeli alanlarda mayın taramasından hastalara uzaktan bakabilmek için doktorlara yardım edebilmesine kadar bir çok alanda kullanılabileceği söyleniyor. Ayrıca bu robotlar, silah olarak olmasa da hem kolluk kuvvetleri hem de ordu tarafından test edilmişti.
Xiaomi’nin bu robot ile neyi hedeflediği henüz anlaşılabilmiş değil. Ancak yapılan basın açıklamasında, şirket, makinenin tasarımının açık kaynaklı doğasını vurgularken ilk aşamada Xiaomi hayranları, mühendisler ve robot meraklıları için yalnızca 1000 tane piyasaya sürüleceği belirtildi. Ayrıca şirket, bu ilk kullanıcıların dört ayaklı robotların fiyatlandırmasına, potansiyeline ve geliştirmesine katkı sağlayacaklarını umduğunu belirtti. İlk 1000 robot, yalnızca 9999 Yuan fiyat ile piyasaya çıkacak. 1540 dolara tekabül eden bu fiyat, özellikle rakiplerine göre oldukça uygun olduğu için rekabeti başlamadan bitirebilir. Bundan sonraki robotlarının fiyatlarının ne olacağı konusunda bir bilgi mevcut değil.
Cyberdog’un aynı basın açıklamasında evcil hayvana benzeyen yapısına da dikkat çekildi. Robotun sesli komutlara cevap verebildiği ve gerçek bir köpek gibi sahibini takip edebildiği belirtildi. Her ne kadar Xiaomi bu robotu, bir evcil hayvan olarak tanıtsa da ürünün görsellerine bakıldığında Cyberdog’un, Sony’nin kendi robot köpeği Aibo’dan bir hayli farklı olduğu görülebilir. Aibo küçük, tatlı ve gerçek bir köpeğe benzerken Cyberdog ise şık ve fütüristik hatta biraz da tehdit edici ve korkutucu gözüktüğü söylenebilir. Ürünün render görsellerine bakıldığında Cyberdog’un sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi bir doğası olduğu söylenebilir. Mesela Black Mirror dizisinin “Metalhead” bölümündeki robotla karşılaştırmamak olmaz.
Xiaomi’nin dediğine göre Cyberdog, ters takla atabilecek kadar çevik, 3.2 m/s hızlarda koşabiliyor ve 3 kg ağırlığa sahip. Rakibi Spot ise 3.9 m/s hıza ve 5.2 kg ağırlığa sahip olduğunu da hatırlatalım. Cyberdog, Nvidia’nın Jetson Xavier yapay zeka platformuyla güçlendirilmiş ve sıralı dizilmiş kamera ve sensörlerle donatılmış. Sahip olduğu sensörler arasında dokunma sensörleri, GPS modülü, ultra geniş açılı balık gözü lens ve derinlik algılama için Intel’in RealSense D450 kamerası bulunuyor. Tüm bu bileşenler robotun yarı otonom şekilde hareket etmesine olanak sağlıyor.
Xiaomi robotunun uyandırma sesleri veya talimat verme gibi sesli komutlara yanıt verebildiğini belirtirken akıllı telefon uygulamasın bağlanarak kontrol edilebildiğini söyledi. Ayrıca firma robotuyla ilgili şu sözleri kullandı:
“Cyberdog, gerçek zamanlı olarak çevresini analiz edebilir, haritasını oluşturabilir, rotasını belirleyip engelleri atlayabilir. İnsan duruşu ve yüz tanıma takibi ile Cyberdog, sahibini takip etme ve engeller üstünden atlama yeteneğine sahiptir.”
Xiaomi’nin dediği üzere donanımını özelleştirebilmek için Cyberdog, ayrıca üç USB-C ve bir HDMI portu bulunduruyor. Şirketin dediğine göre robota lidar sensörler, panoramik kameralar ve arama ışıklarının tamamı eklenebilir.
Boston Dynamics, robotlardan dört ayaklı formatı popüler hale getiren firma olmuştu ve bunun üzerine dünya çapında bir çok firma bu robotların nerede ve nasıl kullanılabileceği ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Donanımının fiyatlarının da düşmesiyle bir çok yeni kullanım alanı keşfedilebilir. Bu yılın başında Çinli robot firması Unitree, 2700 dolara kendi dört ayaklı robotunu piyasaya sürmüştü ve Xiaomi, Cyberdog atağıyla bunun da önünü kesmiş oldu. Tabi ki her robotun yetenekleri birbirinden farklılık gösterse de teknolojinin geniş alanda kullanımı, bu robotların kullanmaya değer olup olmadığını gösterecek.
Xiaomi’nin Cyberdog gibi bir ürünü piyasaya sürüyor olması oldukça ilgi çekici. Bu hamlenin ardından dört ayaklı robotların daha fazla popüler olabileceği ve özellikle de bu fiyatlar ile daha fazla yaygınlaşabileceğini söylemek de yanlış olmaz.
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Robot
Robot köpek Koda insan duygularını algılayabiliyor
İnsanlar ile duygusal iletişim kurabilen robot köpek Koda’nın fiyatı belli oldu. 45.000$ fiyatı olan Koda sadece merdivenleri tırmanmakla kalmıyor, insanlara duygusal tepkiler verebiliyor.
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Yapay zeka hayatımızın her alanında çözüm sunmaya devam ediyor. Yapay zekalı robot köpek Koda, diğer robot köpeklerden farklı olarak, insanlar ile duygusal iletişime girmeyi amaçlıyor. Robotun sahip olduğu yapay zeka, sahibinin ne zaman üzgün, mutlu veya heyecanlı olduğunu anlamasını sağlıyor. Zaman içerisinde Koda insan duygularını öğrenebiliyor ve onlara karşı verebileceği tepkileri belirleyebiliyor. Ayrıca Koda karmaşık sorunları çözebiliyor ve yeni beceriler öğrenebiliyor. Bunu yapmak için tanıtım videosuna göre “blok zincir temelli merkezi olmayan yapay zeka ” sistemini kullanıyor. Koda robot köpeği, robot gövdesinin önünde, arkasında ve her iki yanında 3 boyutlu derinlik kameralarına sahip. Ayrıca yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için robotun önünde 13 megapiksel kamera var. KODA, Inc. robotik köpeği, karmaşık sorunları çözme becerisine sahip, hayvani bir kişisel asistan olarak tanımladı. Ayrıca CEO Emma Russell Koda hakkında ‘‘İşlevsel bir ev teknolojisi, bir aile evcil hayvanı ve aynı anda bir sanat eseri” tanımını yaptı.
Merkezi olmayan yapay zeka nedir?
Merkezi olmayan yapay zeka, büyük veri içeren karar verme sorunların için çözümler üretir. Ayrıca merkezi olmayan yapay zeka, çok büyük veri kümelerinin işlenmesini gerektiren sorunların çözülmesine imkan tanır. Bununla birlikte yapay zeka düğümleri birbirinden bağımsızdır. Böylelikle eşzamansız olarak üretilen çözümler daha sonra birleştirilerek sonuç elde edilir.
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