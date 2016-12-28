Tesla ve Panasonic Solar Paneller Üretmeye Başlayacak

Tesla ve Panasonic bir araya gelerek Buffalo, New York’ta bulunan SolarCity tesislerinde güneş panellere üretmeye başlayacak.

Ekim ayında Tesla ve Panasonic, SolarCity’nin satın alımı ile beraber güneş paneli üreteceklerini duyurmuşlardı. Elon Musk’ın firması SolarCity’i satın aldı ve şimdi de beklenen açıklama geldi. Proje çatılarda kullanılan güneş panellerini içermiyor.

Anlaşmaya göre Panasonic yüksek verimli photovoltaic hücreler üretecek ve satacak. Üretim ise önümüzdeki Temmuz ayında başlayacak. 2019 yılına kadar Panasonic yıllık 1 gigawatt’lık güneş paneli üretecek. SolarCity’nin Buffalo’daki tesisi 1400 kişiye iş sağlayacak. Panasonic sadece sermaye maliyetini karşılayacak ve elektrikli araç üreticisi de uzun süreli satın alım sözü verecek. Şirketler ayrıca Nevada’da bulunan Gigafactory’de elektrikli araba aküsü hücreleri üzerinde de birlikte çalışıyor.

Bütün teknoloji firmaları hızla temiz enerjiye yatırım yapmaya devam ediyor. Uzun bir süredir Google, Facebook ve Microsoft gibi devlerin veri merkezleri harcadıkları enerjiyi kendileri üretebiliyor ve soğutma için daha az su kullanıyor. Amazon ise bir çok yerde rüzgar türbini çiftlikleri kuruyor.