Tayland, ithalat vergileri ve yerel vergiler sayesinde arabaların dayanılmaz derecede pahalı olduğu pazarlardan birisi. Tesla, ülkede arabalarını resmi olarak satmadı. Ancak yollarda bol miktarda Tesla araç bulunuyor. Bangkok Polis Departmanının bile 2020’den beri Tesla Model 3 araç filosu var.

Tesla, bu durumu düzeltme zamanının geldiğine karar verdi ve hem Model 3’ü hem de Model Y’yi Tayland’da büyük olasılıkla özel ithalatçıları alt edecek fiyatlarla resmen piyasaya sürdü. Temel RWD spesifikasyonunda Model 3, mevcut döviz kurlarında yaklaşık 50.730 dolardan başlarken, Model Y RWD 56.500 dolardan başlıyor.

Tesla Model 3 Uzun Menzil varyantı 57.654 dolardan satışa sunuldu. Performans varyantı ise 66.595 dolardan satışa sunuluyor. Aynısı Tesla Model Y için de geçerli. Uzun Menzil varyantı 65.153 dolardan Performans varyantı ise 72.363 dolardan satışa sunuldu.

Fiyatlar ABD’dekinden yaklaşık 10.000 dolar daha yüksek olsa da, Tayland pazarı için makul kabul ediliyor. Giriş seviyesi BMW 5 Serisi Tayland’da 85.000 doların biraz üzerinde iken, aynı araba ABD’de 54.000 dolara satılıyor.

İlginç bir şekilde, Tayland’da hem Model 3 hem de Model Y için standart renk düz siyah. ABD’li ve Avrupalı ​​müşteriler standart seçenek beyaz olarak satılırken, Tayland’da bu renk isteğe bağlı bir şekilde satılıyor.

Teslimat programları hakkında henüz bir bilgi yok, ancak bu çok uzun sürmeyeceği düşünülüyor.