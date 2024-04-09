Tesla, otopilot sürücü destek sistemiyle ilgili bir dava yerine Apple mühendisi Walter Huang’ın ailesiyle haksız ölüm davası açmayı seçerek bir mahkeme savaşından kaçındı.

Mart 2018’de gerçekleşen kaza, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda otopilotun ve sürücünün dikkatinin dağılmasının kazaya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu durum, teknolojinin sürücü destek sistemlerinin güvenilirliği ve kullanımıyla ilgili daha geniş bir tartışmayı beraberinde getirdi.

İlginizi Çekebilir: Yeni Apple TV kamera ile gelebilir

Anlaşmanın ayrıntıları, tazminat miktarı dahil olmak üzere, gizli tutulacak. Ancak, 11 Nisan’da yapılacak olan takip duruşmasında hakimin anlaşmayı onaylaması gerekiyor. Davanın davalısı olarak adlandırılan Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı’nın da itiraz hakkı bulunuyor.

Önceki süreçte Tesla, kazanın ardında sürücünün dikkatsizliğinin olabileceğini belirtmek için Apple’a mahkeme celbi göndermeyi planlamıştı. Bu, Huang’ın kaza sırasında telefonunda oyun oynayıp oynamadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştı. Ancak, müfettişler Huang’ın telefonunda açık bir oyun uygulaması buldukları halde, kaza sırasında aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını doğrulayamadılar. Firma, Apple’ı suçlamaya çalışırken teknoloji devi mahkeme celbine direnmişti.

Bu anlaşma, otopilot teknolojisinin geleceği ve sorumluluk alanında bir dönüm noktası olabilir. Ancak, sürücünün dikkatsizliği ve otopilotun kazadaki rolüne dair sorular halen yanıt bekliyor. Bu tür davalardaki gelişmeler, otomotiv endüstrisinde otonom sürüş teknolojilerinin geleceği hakkında önemli ipuçları sunabilir.