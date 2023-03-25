Tesla, aynı anda üç uyumlu cihazı şarj edebilen yeni bir indüksiyon şarj cihazını duyurdu. Aksesuar, Tesla Kablosuz Şarj Platformu olarak adlandırılıyor.

Ürünün fiyatı ise 300 dolar olarak piyasaya çıkacak. Oldukça büyük bir şarj cihazı olan ürün, tabanıyla birlikte 1 kg’ın biraz üzerinde, taban olmadan ise 747 g ağırlığında. The Verge’e göre boyutları 220 x 130 mm, yani katlanmış bir kağıtla karşılaştırılabilir.

Tesla Kablosuz Şarj Platformunun katmanlı yüzeyinde 30 adet yay bulunuyor ve bu da şarj cihazının beklenen şekilde kullanılmasını sağlıyor: cihazınızı manyetik yüzeyin herhangi bir yerine bıraktığınızda şarj olmaya başlayacaktır.

İçindekiler Şarj hızı ve sınırlamalar

Şarj hızı ve sınırlamalar

Bildiğimiz gibi indüksiyon şarjı pratiklik için hızdan ödün veriyor. Tesla’nın yeni aksesuarı 65W GaN USB-C kaynağı ile geliyor ve uyumlu Android cihazlar için 15W’a kadar güç sunarken, iPhone’lar bunun sadece yarısı olan 7,5W’a kadar çıkabiliyor. Taban, bağlantısı kesilemeyen düz bir USB-C kablosuyla birlikte geliyor.

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İlginç bir şekilde The Verge, Tesla Kablosuz Şarj Platformunun Apple Watch için kullanılamayacağını da bildiriyor ki bu AirPower’ın duyurulmasında önemli bir noktaydı. Günün sonunda, benzer tasarım ve işleve rağmen, Tesla’nın 300 dolarlık ürünü Android ile Apple cihazlarından daha iyi performans gösteriyor.