Xiaomi’den yalnızca 1500 dolara Cyberdog isimli robot köpek geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi’den Cyberdog isminde dört ayaklı bir robot köpek geliyor. Xiaomi’nin dediğine göre deneysel ve açık kaynak kodlu olacak olan bu robot hayal bile edilemeyecek olasılıklara sahip.

Cyberdog, teknoloji şirketleri tarafından dört ayaklı robotları benimsemesinin son örneği. Dört ayaklı robotlar arasında en çok öne çıkan ürün ise ABD firması Boston Dynamics tarafından yapılan Spot oluyor. Spot, geçen sene 74500 dolardan satışa sunulmuş ve tehlikeli alanlarda mayın taramasından hastalara uzaktan bakabilmek için doktorlara yardım edebilmesine kadar bir çok alanda kullanılabileceği söyleniyor. Ayrıca bu robotlar, silah olarak olmasa da hem kolluk kuvvetleri hem de ordu tarafından test edilmişti.

Xiaomi’nin bu robot ile neyi hedeflediği henüz anlaşılabilmiş değil. Ancak yapılan basın açıklamasında, şirket, makinenin tasarımının açık kaynaklı doğasını vurgularken ilk aşamada Xiaomi hayranları, mühendisler ve robot meraklıları için yalnızca 1000 tane piyasaya sürüleceği belirtildi. Ayrıca şirket, bu ilk kullanıcıların dört ayaklı robotların fiyatlandırmasına, potansiyeline ve geliştirmesine katkı sağlayacaklarını umduğunu belirtti. İlk 1000 robot, yalnızca 9999 Yuan fiyat ile piyasaya çıkacak. 1540 dolara tekabül eden bu fiyat, özellikle rakiplerine göre oldukça uygun olduğu için rekabeti başlamadan bitirebilir. Bundan sonraki robotlarının fiyatlarının ne olacağı konusunda bir bilgi mevcut değil.

Cyberdog’un aynı basın açıklamasında evcil hayvana benzeyen yapısına da dikkat çekildi. Robotun sesli komutlara cevap verebildiği ve gerçek bir köpek gibi sahibini takip edebildiği belirtildi. Her ne kadar Xiaomi bu robotu, bir evcil hayvan olarak tanıtsa da ürünün görsellerine bakıldığında Cyberdog’un, Sony’nin kendi robot köpeği Aibo’dan bir hayli farklı olduğu görülebilir. Aibo küçük, tatlı ve gerçek bir köpeğe benzerken Cyberdog ise şık ve fütüristik hatta biraz da tehdit edici ve korkutucu gözüktüğü söylenebilir. Ürünün render görsellerine bakıldığında Cyberdog’un sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi bir doğası olduğu söylenebilir. Mesela Black Mirror dizisinin “Metalhead” bölümündeki robotla karşılaştırmamak olmaz.

Xiaomi’nin dediğine göre Cyberdog, ters takla atabilecek kadar çevik, 3.2 m/s hızlarda koşabiliyor ve 3 kg ağırlığa sahip. Rakibi Spot ise 3.9 m/s hıza ve 5.2 kg ağırlığa sahip olduğunu da hatırlatalım. Cyberdog, Nvidia’nın Jetson Xavier yapay zeka platformuyla güçlendirilmiş ve sıralı dizilmiş kamera ve sensörlerle donatılmış. Sahip olduğu sensörler arasında dokunma sensörleri, GPS modülü, ultra geniş açılı balık gözü lens ve derinlik algılama için Intel’in RealSense D450 kamerası bulunuyor. Tüm bu bileşenler robotun yarı otonom şekilde hareket etmesine olanak sağlıyor.

Xiaomi robotunun uyandırma sesleri veya talimat verme gibi sesli komutlara yanıt verebildiğini belirtirken akıllı telefon uygulamasın bağlanarak kontrol edilebildiğini söyledi. Ayrıca firma robotuyla ilgili şu sözleri kullandı:

“Cyberdog, gerçek zamanlı olarak çevresini analiz edebilir, haritasını oluşturabilir, rotasını belirleyip engelleri atlayabilir. İnsan duruşu ve yüz tanıma takibi ile Cyberdog, sahibini takip etme ve engeller üstünden atlama yeteneğine sahiptir.”

Xiaomi’nin dediği üzere donanımını özelleştirebilmek için Cyberdog, ayrıca üç USB-C ve bir HDMI portu bulunduruyor. Şirketin dediğine göre robota lidar sensörler, panoramik kameralar ve arama ışıklarının tamamı eklenebilir.

Boston Dynamics, robotlardan dört ayaklı formatı popüler hale getiren firma olmuştu ve bunun üzerine dünya çapında bir çok firma bu robotların nerede ve nasıl kullanılabileceği ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Donanımının fiyatlarının da düşmesiyle bir çok yeni kullanım alanı keşfedilebilir. Bu yılın başında Çinli robot firması Unitree, 2700 dolara kendi dört ayaklı robotunu piyasaya sürmüştü ve Xiaomi, Cyberdog atağıyla bunun da önünü kesmiş oldu. Tabi ki her robotun yetenekleri birbirinden farklılık gösterse de teknolojinin geniş alanda kullanımı, bu robotların kullanmaya değer olup olmadığını gösterecek.

Xiaomi’nin Cyberdog gibi bir ürünü piyasaya sürüyor olması oldukça ilgi çekici. Bu hamlenin ardından dört ayaklı robotların daha fazla popüler olabileceği ve özellikle de bu fiyatlar ile daha fazla yaygınlaşabileceğini söylemek de yanlış olmaz.