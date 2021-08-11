Robot
Xiaomi’den yalnızca 1500 dolara Cyberdog isimli robot köpek geliyor
Çinli teknoloji devi Xiaomi’den Cyberdog isminde dört ayaklı bir robot köpek geliyor. Xiaomi’nin dediğine göre deneysel ve açık kaynak kodlu olacak olan bu robot hayal bile edilemeyecek olasılıklara sahip.
Cyberdog, teknoloji şirketleri tarafından dört ayaklı robotları benimsemesinin son örneği. Dört ayaklı robotlar arasında en çok öne çıkan ürün ise ABD firması Boston Dynamics tarafından yapılan Spot oluyor. Spot, geçen sene 74500 dolardan satışa sunulmuş ve tehlikeli alanlarda mayın taramasından hastalara uzaktan bakabilmek için doktorlara yardım edebilmesine kadar bir çok alanda kullanılabileceği söyleniyor. Ayrıca bu robotlar, silah olarak olmasa da hem kolluk kuvvetleri hem de ordu tarafından test edilmişti.
Xiaomi’nin bu robot ile neyi hedeflediği henüz anlaşılabilmiş değil. Ancak yapılan basın açıklamasında, şirket, makinenin tasarımının açık kaynaklı doğasını vurgularken ilk aşamada Xiaomi hayranları, mühendisler ve robot meraklıları için yalnızca 1000 tane piyasaya sürüleceği belirtildi. Ayrıca şirket, bu ilk kullanıcıların dört ayaklı robotların fiyatlandırmasına, potansiyeline ve geliştirmesine katkı sağlayacaklarını umduğunu belirtti. İlk 1000 robot, yalnızca 9999 Yuan fiyat ile piyasaya çıkacak. 1540 dolara tekabül eden bu fiyat, özellikle rakiplerine göre oldukça uygun olduğu için rekabeti başlamadan bitirebilir. Bundan sonraki robotlarının fiyatlarının ne olacağı konusunda bir bilgi mevcut değil.
Cyberdog’un aynı basın açıklamasında evcil hayvana benzeyen yapısına da dikkat çekildi. Robotun sesli komutlara cevap verebildiği ve gerçek bir köpek gibi sahibini takip edebildiği belirtildi. Her ne kadar Xiaomi bu robotu, bir evcil hayvan olarak tanıtsa da ürünün görsellerine bakıldığında Cyberdog’un, Sony’nin kendi robot köpeği Aibo’dan bir hayli farklı olduğu görülebilir. Aibo küçük, tatlı ve gerçek bir köpeğe benzerken Cyberdog ise şık ve fütüristik hatta biraz da tehdit edici ve korkutucu gözüktüğü söylenebilir. Ürünün render görsellerine bakıldığında Cyberdog’un sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi bir doğası olduğu söylenebilir. Mesela Black Mirror dizisinin “Metalhead” bölümündeki robotla karşılaştırmamak olmaz.
Xiaomi’nin dediğine göre Cyberdog, ters takla atabilecek kadar çevik, 3.2 m/s hızlarda koşabiliyor ve 3 kg ağırlığa sahip. Rakibi Spot ise 3.9 m/s hıza ve 5.2 kg ağırlığa sahip olduğunu da hatırlatalım. Cyberdog, Nvidia’nın Jetson Xavier yapay zeka platformuyla güçlendirilmiş ve sıralı dizilmiş kamera ve sensörlerle donatılmış. Sahip olduğu sensörler arasında dokunma sensörleri, GPS modülü, ultra geniş açılı balık gözü lens ve derinlik algılama için Intel’in RealSense D450 kamerası bulunuyor. Tüm bu bileşenler robotun yarı otonom şekilde hareket etmesine olanak sağlıyor.
Xiaomi robotunun uyandırma sesleri veya talimat verme gibi sesli komutlara yanıt verebildiğini belirtirken akıllı telefon uygulamasın bağlanarak kontrol edilebildiğini söyledi. Ayrıca firma robotuyla ilgili şu sözleri kullandı:
“Cyberdog, gerçek zamanlı olarak çevresini analiz edebilir, haritasını oluşturabilir, rotasını belirleyip engelleri atlayabilir. İnsan duruşu ve yüz tanıma takibi ile Cyberdog, sahibini takip etme ve engeller üstünden atlama yeteneğine sahiptir.”
Xiaomi’nin dediği üzere donanımını özelleştirebilmek için Cyberdog, ayrıca üç USB-C ve bir HDMI portu bulunduruyor. Şirketin dediğine göre robota lidar sensörler, panoramik kameralar ve arama ışıklarının tamamı eklenebilir.
Boston Dynamics, robotlardan dört ayaklı formatı popüler hale getiren firma olmuştu ve bunun üzerine dünya çapında bir çok firma bu robotların nerede ve nasıl kullanılabileceği ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Donanımının fiyatlarının da düşmesiyle bir çok yeni kullanım alanı keşfedilebilir. Bu yılın başında Çinli robot firması Unitree, 2700 dolara kendi dört ayaklı robotunu piyasaya sürmüştü ve Xiaomi, Cyberdog atağıyla bunun da önünü kesmiş oldu. Tabi ki her robotun yetenekleri birbirinden farklılık gösterse de teknolojinin geniş alanda kullanımı, bu robotların kullanmaya değer olup olmadığını gösterecek.
Xiaomi’nin Cyberdog gibi bir ürünü piyasaya sürüyor olması oldukça ilgi çekici. Bu hamlenin ardından dört ayaklı robotların daha fazla popüler olabileceği ve özellikle de bu fiyatlar ile daha fazla yaygınlaşabileceğini söylemek de yanlış olmaz.
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Robot
Robot köpek Koda insan duygularını algılayabiliyor
İnsanlar ile duygusal iletişim kurabilen robot köpek Koda’nın fiyatı belli oldu. 45.000$ fiyatı olan Koda sadece merdivenleri tırmanmakla kalmıyor, insanlara duygusal tepkiler verebiliyor.
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Yapay zeka hayatımızın her alanında çözüm sunmaya devam ediyor. Yapay zekalı robot köpek Koda, diğer robot köpeklerden farklı olarak, insanlar ile duygusal iletişime girmeyi amaçlıyor. Robotun sahip olduğu yapay zeka, sahibinin ne zaman üzgün, mutlu veya heyecanlı olduğunu anlamasını sağlıyor. Zaman içerisinde Koda insan duygularını öğrenebiliyor ve onlara karşı verebileceği tepkileri belirleyebiliyor. Ayrıca Koda karmaşık sorunları çözebiliyor ve yeni beceriler öğrenebiliyor. Bunu yapmak için tanıtım videosuna göre “blok zincir temelli merkezi olmayan yapay zeka ” sistemini kullanıyor. Koda robot köpeği, robot gövdesinin önünde, arkasında ve her iki yanında 3 boyutlu derinlik kameralarına sahip. Ayrıca yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için robotun önünde 13 megapiksel kamera var. KODA, Inc. robotik köpeği, karmaşık sorunları çözme becerisine sahip, hayvani bir kişisel asistan olarak tanımladı. Ayrıca CEO Emma Russell Koda hakkında ‘‘İşlevsel bir ev teknolojisi, bir aile evcil hayvanı ve aynı anda bir sanat eseri” tanımını yaptı.
Merkezi olmayan yapay zeka nedir?
Merkezi olmayan yapay zeka, büyük veri içeren karar verme sorunların için çözümler üretir. Ayrıca merkezi olmayan yapay zeka, çok büyük veri kümelerinin işlenmesini gerektiren sorunların çözülmesine imkan tanır. Bununla birlikte yapay zeka düğümleri birbirinden bağımsızdır. Böylelikle eşzamansız olarak üretilen çözümler daha sonra birleştirilerek sonuç elde edilir.
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Robot
DAL-e Hyundai müşteri hizmetleri robotu tanıtıldı
Hyundai Motor Group tarafından, insanlarla bağımsız olarak iletişim kurabilen bir müşteri hizmetleri robotu olan DAL-e tanıtıldı.
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Hyundai müşteri hizmetleri robotunu tanıttı
Otomatik müşteri hizmetlerinin geleceğine öncülük etmek için tasarlanan DAL-e, yüz tanıma için yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Ayrıca gelişmiş bir dil algılama platformu kullanan robot otomatik bir iletişim sistemine sahip.
DAL-e, otomatik müşteri hizmetleri sunabilen yeni nesil bir hizmet platformudur. Hyundai Motor Group’un Başkan Yardımcısı ve Robotik Laboratuvarı Başkanı Dong Jin Hyun, ”DAL-e’yi, her an otomatik müşteri hizmetleri sunabilen yeni nesil bir hizmet platformu olarak tanımlıyoruz. Müşteriler ile geleneksel robotlardan daha samimi ve kişisel bir şekilde iletişim kurabilecek bir platform tasarladık. Amacımız, bu projemizin müşterimiz ile sorunsuz ve eğlenceli bir iletişim kurmasını sağlamak ve onlara değerli hizmetler sunmaktır.” açıklamasını yaptı. DAL-e, dört tekerlekli yapısıyla çevrede serbestçe hareket edebiliyor ve müşterilere belirlenen noktalara kadar eşlik edebiliyor. Ayrıca mekan içerisindeki geniş bir ekrana kablosuz olarak bağlanarak araçları,ürünleri ve teknolojileri anlatmak, ziyaretçileri onunla fotoğraf çekmeye çağırmak, hareketli kollarını kullanarak jestli geri bildirimlerde bulunmak gibi eğlenceli bilgiler de sağlayabiliyor.
DAL-e kompakt tasarımı
1.160 X 600 X 600 mm ölçülere sahip olan robot 80 kg ağırlığında. Robot piyasadaki diğer müşteri hizmetleri robotlarına kıyasla daha hafif olmasıyla ön plana çıkıyor.
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