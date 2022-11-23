Görünüşe göre Çin’deki Tesla otomobillerinin son fiyat indirimleri şirketin umduğu kadar iyi çalışmıyor ve mağazalarını ziyaret eden müşteri sayısı, şirketin geçmişteki müşterilerinin %50’si altında seyrediyor.

Son fiyat indirimlerinde, Model 3 RWD 1.960 dolarlık bir indirim alarak fiyatını 265.900 Çin Yuanına (36.670 dolar) düşürdü. Çift motorlu AWD Model 3, şu anda fiyatı 349.900 Çin Yuanı (48.920 dolar) olan 2.517 dolarlık daha da büyük bir indirim aldı.

Daha pahalı Model Y RWD şu anda 288.900 Çin Yuanı fiyat etiketine sahip. Araç ilk kez 300.000 Çin Yuanı fiyat etiketinin altına düştü. Bu durumdan mütevellit araç devler teşvikinden yararlanmaya hak kazandı. Çift motorlu AWD versiyonu, orijinal fiyatından 43.000 Çin Yuanı daha az olan 357.900 Çin Yuanından (50.400 dolar) başlıyor.

Müşterilerin yeni Tesla’larını ayırtmak için ilk başta gösterdikleri aceleye rağmen, bazı yerel medya bunun müşteri davranışında oldukça kısa süreli bir değişiklik olduğunu bildiriyor. Sina Technology News’e göre, fiyat indirimleri Tesla’nın umduğunun yalnızca yarısı kadar müşteri getirdi.

Tesla’nın web sitesinin başlangıçta sipariş yağmuru altında “dondurulduğu” bildirildi ancak sonunda şirket yalnızca yaklaşık 50.000 rezervasyon aldı ve yerel raporlara göre, umduğu sayı 100.000 ile 170.000 arasındaydı. Bu rakamların doğrulanması Tesla için büyük bir darbe anlamına gelecek.

Başka bir haber kaynağı olan Huxiu, Tesla’nın ilk indirimin getirdiği hayal kırıklığının ardından yeni bir indirim turu daha planladığını bildirdi. Görünen yaklaşan satış kampanyası yıl sonundan önce gerçekleşecek.

Tesla daha fazla fiyat indirimini reddediyor ve yerel basında çıkan haberlerin yanlış olduğunu iddia ediyor. Geçen sefer de raporları yalanladı ve birkaç gün sonra fiyatları düşürmüştü. Elektrikli araç teşvikleri Ocak ayından itibaren Çin’de değişiyor ve Tesla’nın araçlarını rekabetçi tutmak için yine de fiyatlarını düşürmesi gerekebilir.

Bu raporlarda herhangi bir gerçek varsa, o da Tesla’da her şeyin düşünmemizi istedikleri kadar toz pembe olmadığı. Geçen ay hissedarlar için bir felaket oldu, şirket bu yılın başından bu yana değerinin neredeyse yarısını kaybetti. Tesla’nın CEO’su, Twitter “takıntısı” ile duruma yardımcı olmuyor ve yönetim kurulu, görünüşe göre şirketi bu bataktan çıkarmak için hiçbir şey yapamıyor.