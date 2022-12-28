Tesla’nın hisselerinde bir düşüş daha yaşandı. Kayıp neredeyse yüzde 9 oldu ve Aralık ayındaki toplam devalüasyon yüzde 42’ye ulaştı. Yüzdeler, Elon Musk’ın elektrikli otomobil üreticisini, ilk halka arzını (İngilizce IPO) gerçekleştirdiği 2010 yılından bu yana markanın en kötü ay, çeyrek ve yılına götürüyor.

Bu sonuç Tesla’yı 2022 yılında en kötü performans gösteren teknoloji şirketi olarak Meta’nın önüne geçirdi. Kasım 2021 rekoruyla karşılaştırıldığında, Tesla’nın hisseleri şimdiden yüzde 70’ten fazla düşmüş durumda. Yine de diğer otomobil üreticilerini incelediğimizde, örneğin Ford’un yıl içinde yüzde 45 düştüğünü görülüyor.

Ayrıca bkz: LG, Optik Zoomlu Kamera Modülünü Tanıttı!

Tesla daha önce hisselerinin bir ay içinde yüzde 25’ten fazla düştüğünü hiç görmemişti. Çeyrekler itibariyle, şirketin en kötü kaybı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38 olmuştu. Şimdi, son olarak, hisse senedi yüzde 58 düştü.

Tesla’nın son düşüşü, Wall Street Journal’ın Şangay fabrikasının bir hafta daha üretim yapmadan devam edeceğini bildirmesinin ardından geldi. Bunun nedeni Çin’in Covid-19 vakalarına karşı sıfır tolerans göstermesidir. Tesisin Ocak ayında faaliyetlerine yeniden başlaması bekleniyor.

Buna ek olarak, otomobil üreticisinin hissedarları CEO Elon Musk’ın milyarderin son satın alması olan Twitter’a verdiği ilgiden şikayetçi. İş adamının satın almasının ardından birçok şirket sosyal ağdaki reklamlarını azalttı ya da askıya aldı. O tarafta para kaybeden Güney Afrikalı, büyük miktarda Tesla hissesi satıyor.