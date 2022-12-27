Güney Koreli şirketin teknolojik bileşenlerin geliştirilmesinde uzmanlaşmış bölümü LG Innotek, Las Vegas’taki CES çerçevesinde, üst düzey ve premium sınıf cep telefonlarının temel dezavantajlarından birini çözmeyi amaçlayan yeni bir “telefoto optik zoomlu” kamera modülünü duyurdu.

LG’ye göre, “optik zoom kamera” olarak adlandırılan sistem, DSLR‘ler veya aynasız kameralar gibi profesyonel kameralara entegre edilmiş zoom sistemini taklit eden bir mikro bileşen kullanıyor. Bu, özellikle, lensin 4x ila 9x zoom aralığı arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor; bu da çözünürlük kaybı olmadan görüntü yakalayabilecek. Modül ayrıca fotoğraf çekerken veya video kaydederken bulanıklık seviyesini azaltmayı amaçlayan yerleşik bir optik görüntü sabitleyiciye sahiptir.

LG modülünün farkı, cep telefonlarında gördüğümüz telefoto sensörlerin çoğunun genel olarak yüksek menzilli olanlarda sabit tipte olmasıdır. Yani, yalnızca belirli bir optik yakınlaştırmaya izin verir (örneğin, 2x, 3x, 5x veya 10x). Geri kalan büyütmeler (2.5x, 5.5x), sabit telefoto zoom ile dijital kırpma arasındaki bir kombinasyondur. Ya da daha uzun menzilli olanlarda (30x, 50x, 100x) yalnızca dijital zoom. Bu da kaçınılmaz olarak görüntü kalitesini etkiliyor.

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Öte yandan LG’nin “optik zoom kamerası”, daha geniş bir optik zoom aralığı seçmenize izin veriyor. (örneğin, 4,5x, 5,5x). Üstelik tüm bunlar, bu aralığı elde etmek için herhangi bir değişiklik veya dijital kırpma yapılmadığı için görüntü kalitesi etkilenmeden gerçekleşiyor. Şirkete göre bu, pil ömrünü iyileştirmeye de yardımcı olacak. Öte yandan, bileşen diğer sensörlerden önemli ölçüde daha küçük. Dolayısıyla bu, telefonun arkasındaki lenslerin boyutunun küçültülmesini mümkün kılıyor.

İçindekiler Qualcomm ile ortaklık kuruldu

Qualcomm ile ortaklık kuruldu

Öte yandan LG, yeni kamera modülünü şirketin en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile uyumlu hale getirmek için Qualcomm ile ortaklık kurdu.

Güney Koreli firma, söz konusu işlemcide “sürekli optik yakınlaştırma için yazılımı optimize etmek” amacıyla ABD’li yonga üreticisiyle birlikte çalıştığını açıkladı.

Ek olarak LG tarafından geliştirilen bu yeni kamera modülünün hangi akıllı telefonlarda yer alabileceği net değil. İkinci nesil Snapdragon 8 için optimize edileceği düşünüldüğünde, önümüzdeki yıl duyurulacak üst düzey cep telefonlarında görmemiz muhtemel. Bununla birlikte, bileşen önümüzdeki Ocak ayında Las Vegas’taki CES sırasında kamuoyuna açıklanacak.