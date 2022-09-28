Bildiğiniz üzere 26 Eylül 2022 Pazartesi günü Tesla’nın Berlin’deki dev fabrikasında yangın çıktı. Sabaha karşı üç sularında gerçekleşen olay herkesi şoke etti. Olayın ardından Tesla şirketinin kendi 12 itfaiyecisi önce bir kurtarma çalışması yürüttü ancak yangının artık kontrol altına alınamayacağını fark ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. (12’si Tesla’dan olmak üzere) 50 itfaiyecinin saatler süren mücadelesinin ardından yangın o sabah saat 8 sularında kontrol altına alındı ve neyse ki kimse yaralanmadı. Öte yandan Yerel departman sözcüsü, fabrikadaki yangının nedeninin henüz belirlenemediğini ve polis tarafından soruşturulduğunu söylemişti. Ancak, bugün çıkan haberler göre yangının bazı nedenlerini ortaya koydu.

Tesla Fabrika Yangını, Pil Üretimi İle İlgili Değil

Yerel gazete Märkische Oderzeitung‘a göre Tesla’nın Berlin fabrikasındaki yangın otomobil üretim tesisinde meydana gelmedi ve pil üretimiyle ilgili de değildi. Yangın, Berlin fabrikasının kuzeydoğusundaki bir açık hava geri dönüşüm sahasında başlamış, burada yaklaşık 800 metreküp karton, kağıt ve odun alev almış, daha sonra ciddi bir yangına yol açmış, ancak bu olayların sonucunda alevler fabrikanın geri kalanına yayılmamıştır. Öte yandan Tesla, yangının kesin nedeni ve fabrikadaki otomobil üretimini etkileyip etkilemeyeceği konusunda henüz kamuya açık bir yanıt vermedi.

Tesla Fabrikası Doğaya Karşı Bir Tehdit Mi ?

Bununla beraber yangın, çalışanları ve çevre insanlarını korkuttu. Yerel çevre grubu Bürgerinitiative Grünheide’nin bir temsilcisi, “En kötü korkularımız gerçek oldu. Sebepler ve koşullar açıklığa kavuşturulana ve su koruma bölgesindeki güvenlikle ilgili tüm önlemler uygulanana kadar üretimin durdurulmasını talep ediyoruz” dedi. Çevre grubunun daha çok endişelendiği konular da var. Tesla Berlin tesisinin yerel bir içme suyu koruma bölgesinde yer aldığı ve tesisin çevresel sorunlar nedeniyle inşaatının başında sorgulandığı ve inşaatının ortasında birçok dönemeç olduğunu belirtirsek, yangınla beraber bazı yerel vatandaşların yer altı sularına sızan zehirli maddelerle ilgili endişelerini daha da ön plana çıkardığını söyleyebiliriz.

Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikasını Almanya’nın Berlin kentinde kurmayı planladığını açıkladığı Kasım 2019’a geri dönelim. Şirket, özellikle inşaat sürecinde bir çok protesto ve eylemlerin ana hedefiydi. Haziran 2020’de Tesla nihayet 2021 Temmuz ortasında faaliyete geçmesi beklenen Berlin fabrikasının temelini attı ve öncelikle Model 3 ve Model Y modellerini üretmeye başladı. Fakat şirket sürekli çevreci insanlar tarafından eleştirilmeye devam ediyordu. Bu sebeple fabrikanın çevre onayını alması biraz gecikti. Mart 2022 yılında bu onayı alan şirket, Berlin fabrikasını büyük bir ekosisteme çevirdi ve şu an haftada 1000’e yakın otomobil üretebiliyor. Fabrikanın sonraki hedefi ise bu sayıyı 5000’e çıkarmak.

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