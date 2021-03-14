Tesla fabrikası yeniden açıldığından beri yüzlerce Covid-19 vakası gördü

Tesla ve Elon Musk yine tartışmalı bir konuyla gündemde. Hatırlayacağınız üzere, şirketin Kaliforniya fabrikası, geçtiğimiz senenin Mayıs ayında yerel sağlık otoritelerinin uyarılarına rağmen üretime geri dönmüştü. Hatta, Tesla’nın bu kararı o dönemki Kaliforniya Covid-19 kurallarını ihlal etmekteydi. Bunun üzerine tepkileri üzerine çeken otomobil devi, görünüşe göre yine benzer eleştirilerle karşılaşacak. Zira, Tesla Kaliforniya tesisi geçtiğimiz Mayıs’tan beri neredeyse Covid’siz gün geçirmemiş…

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Tesla üretim tesisinde 450 Covid vakası

Geçtiğimiz Mart, Kaliforniya eyaleti Covid-19 önlemleri kapsamında büyük kısıtlamalara gitmeye başlamıştı. Bu kısıtlamalardan belki de en geniş kapsamlısı, temel ihtiyaçlara hizmet edenler dışındaki işletmelerin kapanmasıydı. Tabi, Tesla da kapanması gereken işletmeler sınıfında yer alıyordu. Her ne kadar Musk ilk etapta bu kurala karşı çıksa da, 23 Mart’ta, Fremont şehrinde bulunan Tesla tesisinin kapılarını kapamıştı. Ancak, bu çok da uzun sürmedi. Musk, tesisi kapanışından yaklaşık 2 ay sonra tekrar açtı. Hatta, açılış gününde işçilerle birlikte tesiste bulunacağını belirten ünlü girişimci, Kaliforniya yetkililerine meydan okuyup kendisini tutuklamaya davet etmişti. Bugün gelen haberler, bu geri açılmanın pek de sorunsuz geçmediğini gösterir nitelikte.

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PlainSite’ın raporuna göre, fabrika yeniden açıldığından geçtiğimiz yılın sonuna kadar tam 450 koronavirüs vakası gördü. Bu vakaların büyük çoğunluğu ise Aralık’ta görüldü. Öyle ki, yılın son ayında Tesla Kaliforniya tesisi tam 125 vakaya şahit oldu. Aslında, fabrikanın 10 bin işçiye ev sahipliği yaptığını ve yaklaşık 6 aydan uzun bir süreden bahsettiğimizi düşününce bu çok da yüksek bir rakam olmayabilir. Fakat, her yerde olduğu gibi, gözden kaçan vakalar olması da muhtemel. Bakalım, Covid-19 kısıtlamalarına başından beri karşı olan Musk bu rakamlar hakkında ne diyecek? Ya da, bu durum Tesla hisselerini ne şekilde etkileyecek? Konu hakkındaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz…

Kaynak: TheWashingtonPost, TheVerge