Sağlık/Tıp
Tesla fabrikası yeniden açıldığından beri yüzlerce Covid-19 vakası gördü
Tesla ve Elon Musk yine tartışmalı bir konuyla gündemde. Hatırlayacağınız üzere, şirketin Kaliforniya fabrikası, geçtiğimiz senenin Mayıs ayında yerel sağlık otoritelerinin uyarılarına rağmen üretime geri dönmüştü. Hatta, Tesla’nın bu kararı o dönemki Kaliforniya Covid-19 kurallarını ihlal etmekteydi. Bunun üzerine tepkileri üzerine çeken otomobil devi, görünüşe göre yine benzer eleştirilerle karşılaşacak. Zira, Tesla Kaliforniya tesisi geçtiğimiz Mayıs’tan beri neredeyse Covid’siz gün geçirmemiş…
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Tesla üretim tesisinde 450 Covid vakası
Geçtiğimiz Mart, Kaliforniya eyaleti Covid-19 önlemleri kapsamında büyük kısıtlamalara gitmeye başlamıştı. Bu kısıtlamalardan belki de en geniş kapsamlısı, temel ihtiyaçlara hizmet edenler dışındaki işletmelerin kapanmasıydı. Tabi, Tesla da kapanması gereken işletmeler sınıfında yer alıyordu. Her ne kadar Musk ilk etapta bu kurala karşı çıksa da, 23 Mart’ta, Fremont şehrinde bulunan Tesla tesisinin kapılarını kapamıştı. Ancak, bu çok da uzun sürmedi. Musk, tesisi kapanışından yaklaşık 2 ay sonra tekrar açtı. Hatta, açılış gününde işçilerle birlikte tesiste bulunacağını belirten ünlü girişimci, Kaliforniya yetkililerine meydan okuyup kendisini tutuklamaya davet etmişti. Bugün gelen haberler, bu geri açılmanın pek de sorunsuz geçmediğini gösterir nitelikte.
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PlainSite’ın raporuna göre, fabrika yeniden açıldığından geçtiğimiz yılın sonuna kadar tam 450 koronavirüs vakası gördü. Bu vakaların büyük çoğunluğu ise Aralık’ta görüldü. Öyle ki, yılın son ayında Tesla Kaliforniya tesisi tam 125 vakaya şahit oldu. Aslında, fabrikanın 10 bin işçiye ev sahipliği yaptığını ve yaklaşık 6 aydan uzun bir süreden bahsettiğimizi düşününce bu çok da yüksek bir rakam olmayabilir. Fakat, her yerde olduğu gibi, gözden kaçan vakalar olması da muhtemel. Bakalım, Covid-19 kısıtlamalarına başından beri karşı olan Musk bu rakamlar hakkında ne diyecek? Ya da, bu durum Tesla hisselerini ne şekilde etkileyecek? Konu hakkındaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz…
Kaynak: TheWashingtonPost, TheVerge
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Diş temizliğindeki yeni yardımcınız: Oclean Xpro
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) araştırmalarına göre, diş fırçalama işlemi her gün düzenli olarak ve en önemlisi de doğru şekilde yapıldığı takdirde; diş sağlığının korunmasına yardımcı olurken, olası sağlık problemlerinin de önlenmesine yardımcı oluyor. Peki doğru diş temizliği nasıl olur? Birçok insan her ne kadar dişlerini doğru fırçaladığını sansa da; gerçekte çoğumuz birçok detayın farkında değiliz. Oclean tarafından geliştirilen elektrikli diş fırçasıysa, bu problemi ortadan kaldırmak için geliyor.
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Dişlerinizi en doğru şekilde fırçalamanıza yardımcı olan Oclean Xpro, aynı zamanda şu 3 hususta da size destek oluyor:
1 – Kişiye özel, doğru fırçalama yöntemini tayin etme
Her bireyin ağız yapısı ve beslenme alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Bu yüzden, diş fırçalama yönteminin de insandan farklılık göstermesinden daha doğal bir durum yok. Xpro, kişiselleştirilebilir fırçalama modları sayesinde, kişilerin ağız yapısına ve beslenme alışkanlıklarına göre çözümler sunabiliyor. 20’den fazla fırçalama modu bulunduran cihaz, birçok kişi için özel bir fırçalama deneyimi oluşturuyor.
Cihazın uygulaması sayesinde, doğru modu tayin ettikten sonra optimum diş temizliğini gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylece, efektif bir temizlik yaparak beklenmeyen sürprizlerin önüne geçmiş oluyorsunuz.
2 – Doğru temizlik konusunda uzmanlaşma
Oclean Xpro, 6 yönlü bir jiroskopa sahip. Cihazda, aynı zamanda bu jiroskoptan verileri alıp işleyerek; diş fırçalama sürecinize ait bütün verileri depolayan bir işlemci de mevcut. Dişlerinizin her bölgesi için fırçalama sürenizi, uyguladığınız basıncı ve fırçalama açılarınızı bünyesinde tutan cihaz, temizliğin yetersiz kaldığını algıladığı durumlarda size bildirimde bulunuyor. Xpro’nun uygulamasıyla senkronize olabilen bu verileri, dilediğiniz zaman siz de uygulama üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden, temizliğin eksik kaldığı bölgeleri tespit ederek; o bölgeyi tekrar fırçalamanız da mümkün oluyor.
3 – İyi bir fırçalama alışkanlığı geliştirmek
Her fırçalamanıza, işlediği veriler üzerinden belirli bir puan veren Xpro, fırçalama alışkanlığınızı da geliştirmenize yardımcı oluyor. Temizlenmeyen bölgeleri algılayabilen bu akıllı sonik fırça, günlük diş fırçalama aktivitenizde unutup kaçırabildiğiniz noktaları da egale etmenizi sağlıyor. Böylece her fırçalamada, hiçbir işlemi eksik yapmadan fırçalama sürecinizi sonlandırabilmeniz mümkün.
Eğer fırçalama esnasında dişlerine fazla basınç uygulayan biriyseniz de; Xpro bu durumu algılayarak fırça üzerindeki frekansı azaltıyor ve diş minesi üzerindeki basıncı düşürüyor.
Oclean Xpro, bünyesinde barındırdığı jiroskop, kör nokta algılayıcı ve basınç sensörleriyle, hem iyi bir öğretmen hem de iyi bir asistan konumunda.
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Apple Watch Series 6 kalp yetmezliğini teşhis edecek!
The University Health Network bugün, kalp yetmezliğinin erken teşhisinde Apple Watch’un nasıl yardımcı olabileceğini bulmayı amaçlayan yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu.
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Apple Watch Series 6 sağlık için yeni özellikler peşinde
Kardiyolog Dr.Heather Ross, kalp yetmezliği olan hastalardan Apple Watch ile veri toplayacak. Sonrasında bu verileri kalp yetmezliği olan hastaların yaptırdığı testlerdeki verilerle karşılaştırmak için Apple ile çalışacak. Çalışma, Kanda Oksijen uygulaması dahil olmak üzere Apple Watch’taki sensörlerin erken uyarı sağlayıp sağlamayacağını belirleyecek. Aynı zamanda hastaların kendi evlerinde klinik temelli değerlendirmeler yapıp yapamayacağını gösterecek.
Sağlık kuruluşu, Kanda Oksijen uygulamasını destekleyen Apple Watch Series 6 ve bir iPhone kullanan her hastadan üç aylık aktif izleme çalışmasına katılmalarını isteyecek.
Apple’ın Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sumbul Desai konuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Desai, kalp sağlığı çalışmalarının Apple Watch’un gelişiminde önemli bir rolü olduğunu söyledi.
Çalışmaya liderlik eden Dr. Ross, Apple Watch’tan alınan biyometrik verilerin “geleneksel tanılamalara kıyasla kondisyon, prognostik belirteçler ve erken uyarı sinyallerinin karşılaştırılabilir, hassas ve doğru ölçümlerini sağlayabileceğine” inandığını söyledi.
Apple Watch, geçmişte de kalp ile ilgili birçok araştırmanın konusu olmuştu. Bunların içinde Apple Watch’un atriyal fibrilasyonu belirlemek üzere Stanford Medicine ile yaptığı çalışma da var.
Çalışma, Apple Watch’un düzensiz kalp ritimlerini gerçekten algılayabildiğini gösterdi. Aynı zamanda Apple Watch’un anormal bir kalpritmi algılandığında kullanıcıları uyaran bir özelliği olduğunu belirledi. Astım, kalp yetmezliği, COVID-19’un erken teşhisine odaklanan Apple Watch ile ilgili diğer çalışmalar devam ediyor.
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Sağlık/Tıp
MagSafe medikal cihaz kullananlar için tehlikeli mi? Apple uyardı!
MagSafe, Apple’ın uzun yıllardır bilgisayarları için kullandığı bir manyetik sarj teknolojisi. Apple, geçtiğimiz sene bu teknolojiyi kablosuz sarjla birleştirip, iPhone 12 jenerasyonuyla birlikte hayatımıza aksesuar olarak tekrar sokmuştu. Teknoloji severler tarafından pozitif yorumlar alan MagSafe, görünen o ki, bazı kullanıcılar için ciddi sorunlara yol açabilir…
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MagSafe vücudunda yerleştirilmiş medikal cihaz taşıyanlar için tehlike yaratabilir
MagSafe teknolojisine sahip kablosuz sarj aletleri, iPhone 12’lerde bulunan kablosuz sarj bobinlerine manyetik olarak tutunup telefonu sarj etme prensibiyle çalışıyor. iPhone 12’ler ve MagSafe’li aksesuarlarda bulunan bu mıknatıslar sıradan kullanıcılara bir sorun yaşatacak kadar güçlü olmasa da, vücudunda yerleştirilmiş medikal cihaz olanlar için o kadar da masum değiller.
Bu medikal cihazları taşıyan kişiler, MagSafe’i barındıran bir ürünle (iPhone 12, MagSafe aksesuarları) çok yakınlaşma durumunda bazı problemler yaşayabilirler. Bu potansiyel tehlike, Michigan’lı üç kardiyoloğun yaptığı bir çalışma ile birlikte ortaya çıktı. Öyle ki, doktorlar MagSafe teknolojisi mıknatıslarına sahip bir iPhone 12’yi kalbinde kardiyoverter-defibrilatör (bir çeşit kalp ritmi düzenleyici cihaz) taşıyan bir hastaya yaklaştırdıklarında cihazın normal çalışmasını durdurduğunu farketti. Bu gibi medikal cihazları (defibrilatör, kalp pacemakerı vb.) kullananlar için büyük tehlike yaratan durumun nedeni ise bu sağlık ürünlerinin manyetik alanları algılayan sensörler vasıtasıyla çalışması. Bu çalışma sayesinde görünen o ki, MagSafe mıknatısları bu medikal cihazların sensörlerini şaşırtacak kadar kuvvetli. Bu korku uyandıran problemin, belki de tek iç ferahlatan tarafı ise sorunun kalıcı olmaması. iPhone medikal cihaz taşıyıcısı kişiden uzaklaştırıldığında, medikal cihazlar normal fonksiyonlarıyla çalışmaya devam ediyorlar. Ancak, uzmanlar, eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa tedbir için bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor…
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Apple’dan resmi uyarı geldi
Bu üç kardiyoloğun yaptığı korkutan çalışmadan sonra, Apple resmi açıklama yapmakta gecikmedi. MagSafe destek sayfasını konuyla ilgili güncelleyen Amerikan teknoloji devi, bu sağlık ürünlerini taşıyanları MagSafe barındıran ürünleri medikal cihazlardan en az 15 cm (şarj halindeyse 30 cm) uzakta tutmaları konusunda uyardı. Daha fazla bilgi içinse, medikal cihaz kullanıcılarının kendi doktorlarına danışması gerektiğini de ekledi.
Daha fazla bilgi için konu hakkındaki Apple resmi destek sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: AppleInsider
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