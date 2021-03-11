Sosyal medya

Oyun

Elon Musk Cyberpunk 2077’de otonom araç olmamasını eleştirdi!

Elon Musk

Elon Musk ilginç bir konuda Cyberpunk 2077 oyununu eleştirdi. Ünlü iş adamı 2077 yılında geçen bir oyunda otonom araç olmamasından dolayı halay kırıklığına uğradığını belirtti.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi, Türkiye’de ilk üretimini gerçekleştirdi | Yerli üretim Redmi 9C

reklam

Elon Musk: “Delamain AI araçları kendi kendine gidebilmeli!

Cyberpunk 2077 yavaş yavaş gündemden düşerken, oyunla alakalı ilginç bir çıkış da Elon Musk‘tan geldi. Ünlü iş adamı oyunun Twitter paylaşımının altına pek de mantıksız gelmeyen bir eleştiri yaptı. Tesla ve SpaceX CEO‘su, oyunda yer alan Delemain AI araçlarının otonom olması gerektiğini belirtti. Ayrıca ünlü iş adamı 2077 yılında geçen bir oyunda araçların elektrikli olması gerektiğini de paylaşımında aktardı.

Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!

reklam
Aorus reklamı

Normalde otonom sürüş olması gereken bu araçlar, oyun içerisinde bindiğiniz an kontrolü size veriyor. Bunun tercih mi yoksa unutulan bir detay olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca elektrikli araba mevzusu da oyun içinde çok bahsedilen bir konu değil. Bu iki kategoride önemli işlere imza atan Elon Musk biraz haklı bir çıkış yapmış diyebiliriz. Bununla birlikte oyundaki yapay zekanın kötülüğü de otonom araç konusunda kafalara soru işaretleri getiriyor. Çoğu zaman trafiğin sıkıştığı oyunda oyuncular en çok yapay zekadan şikayetçi. Öte yandan CD Projekt Red mart ayının ikinci yarısında büyük bir güncelleme yayınlayacak. Bakalım firma oyundaki sorunları çözmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.

Adventure İstanbul
İlgili konular:

Taze mühendis, çizgi roman ve teknoloji sever.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel

Fallout 4 ve Skyrim SE, Xbox Game Pass PC’ye geliyor!

Yazan:

Fallout 4 ve Skyrim SE

Fallout 4 ve Skyrim SE, Game Pass PC sistemine yakında geliyor. Son gelen haberlere göre sevilen iki oyun bu hafta abonelik sistemine giriş yapacak

Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple, Almanya’da 1 Milyar Euro değerinde Ar-Ge merkezi açıyor

reklam

Fallout 4 ve Skyrim SE bu hafta Xbox Game Pass PC’ye geliyor!

Xbox Game Pass abonelik sistemi genişlemeye devam ediyor. Microsoft’un Bethesda‘yı alışından sonra hayranlar özellikle Game Pass sistemi için oldukça heyecanlandı. Abonelik sistemine Bethesda yapımı oyunların gelmesini isteyen hayranlar, istediklerine yavaş yavaş kavuşuyorlar. Son gelen haberlere göre, firmanın iki büyük oyunu daha PC abonelerine özel sisteme dahil oluyor. Fallout 4 ve Skyrim SE’nin bu hafta Game Pass PC aboneleri için sisteme dahil olacak.

Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!

reklam
Aorus reklamı

Aggiornamenti Lumia isimli sosyal medya hesabı, Fallout 4 ve Skyrim SE oyunlarının 12 Mart tarihinde sisteme dahil olacağını duyurdu. Ayrıca bu oyunlara The Evil Within‘in de ekleneceği gelen bilgiler arasında. Bununla birlikte Fallout 4‘ün tüm ek paketlerini içeren “Game of the Year” sürümüyle sisteme dahil olacağı iddia ediliyor. Skyrim‘in de “Special Edition” sürümü ile kullanıcılarını karşılayacağı ortaya çıktı. Bakalım bol hayran kitlesine sahip iki oyun Microsoft‘a bekledikleri popülariteyi kazandıracak mı bekleyip göreceğiz.
Adventure İstanbul
Devamını oku

Oyun

Bethesda hayranlarına Microsoft’tan kötü haber!

Yazan:

Bethesda

Bethesda, severek oynadığımız birçok meşhur oyunun yapımcısı ve sıkı gibi hayran kitlesine sahip. Fallout, Elder Scrolls ve Dishonored gibi meşhur oyun franchise’larının arkasında olan firma, hatırlayacağınız üzere, Microsoft tarafından satın alınmıştı. Hatta, bu satın alma işlemi bugün itibariyle nihayete erdi. Ancak, ne yazık ki size bu oyun dünyasındaki büyük el değiştirmenin tamamlanmasının ardından iyi haberler veremeyeceğiz. Öyle ki, Xbox CEO’su, Bethesda oyunlarını Microsoft dışı platformlarda oynamak isteyenlere kötü haberi verdi…

Hazır konumuz oyunlarken, özenle hazırladığımız oyuncu laptopları listemizi sizlerle paylaşmak isteriz!

reklam

Bethesda Games’in bazı oyunları sadece Xbox ve PC’de olacak

Bethesda

Bugün, Microsoft, Bethesda Games’in de içinde bulunduğu Zenimax Media 7.5 Milyar Dolarlık satın almasını tamamladı. Bundan sonra ise, Xbox CEO’su Phil Spencer’dan önemli açıklamalar geldi. Malesef, Spencer’ın açıklamaları pek de sevindiren cinsten değil. Özellikle, Xbox veya PC platformlarını kullanmayan bir oyun tutkunuysanız, Xbox’ın patronunun sözleri pek de hoşunuza gitmeyecek. Zira, Spencer, “Bethesda ekibinin Microsoft bünyesine katılımıyla birlikte, oyuncular Xbox konsolu, PC ve Game Pass’in Bethesda oyunları için en iyi platformlar olacağından emin olabilir. Hatta, bazı yeni Bethesda oyunların sadece bu platformlarda yer alacağını da ekleyeyim.” şeklinde konuştu. Bunun yanında, Microsoft platformlarına özgü olacak oyunların hangileri olduğu ise henüz belli değil. Tabi, umuyoruz ki, bu yeni strateji Fallout ve Doom gibi sevilen serilerin devam oyunlarını kapsamaz.

reklam
Aorus reklamı

Bu haberi de sevebilirsiniz: Epic Games, Fall Guys’ın yapımcısını satın aldı

Microsoft, oyun tarafında gücüne güç katmaya devam ediyor

Bethesda

Microsoft, bugün Bethesda satın almasının tamamlanmasıyla birlikte çatısı altındaki oyun stüdyosu sayısını 23’e çıkardı. Bu gerçekten de etkileyici bir rakam. Amerikan teknoloji devi, bu büyümenin büyük bir kısmını son yıllarda bu konuda harcadığı büyük miktarla yaptığı satın almalara borçlu. Her ne kadar şirket bu hamlelerinin henüz meyvesini tam anlamıyla almamış olsa da, Obsidian; Bethesda ve DoubleFine gibi stüdyoları bünyesine katmasının hiç de küçümsenmeyecek olduğu aşikar. Bakalım, bu hamleler Microsoft’un umduğu gibi exclusive oyunlar konusunda Sony’ye rakip olması için yeterli olacak mı? Yoksa, Bethesda exclusive oyunları, oyuncuların tepkisiyle ters mi tepecek? Zamanla göreceğiz…

Kaynak: Kotaku

 

Adventure İstanbul
Devamını oku

Akıllı Telefonlar

Lenovo Legion 2 Pro Geekbench’te görüntülendi!

Yazan:

Lenovo Legion 2 Pro Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Merakla beklenen oyuncu telefonu 16 GB‘lık devasa RAM kapasitesine sahip olacak.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Coming 2 America 2021’in en iyi çıkış yapan internet filmi oldu!

reklam

Lenovo Legion 2 Pro 16 GB RAM ile geliyor!

Oyuncu telefonları rekabeti kızışmaya devam ediyor. Gittikçe büyüyen pazarda her geçen gün yeni modeller kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Rekabetin öncülerinden olan Lenovo, Legion 2 Pro ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Güçlü performans vadeden oyuncu telefonu Geekbench platformunu ziyaret etti. Test sonuçları ortaya çıkan oyuncu telefonunun bazı teknik özellikleri de belli oldu. Tekli çekirdek performansında 1129 puan alan oyuncu telefonu, çoklu çekirdek performansında ise 3763 puan almayı başardı.

Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!

reklam
Aorus reklamı

Lenovo Legion 2 Pro

Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Buna göre oyuncu telefonu Snapdragon 888 işlemcisi  ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz tam 16 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Hali hazırda Asus ROG Phone 5 modeli de 16 GB RAM ile piyasaya çıkacak. Bu da oyuncu telefonlarının yeni bir yarış kulvarı oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca akıllı telefonun 144 Hz AMOLED ekran ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihaz için planlanan batarya kapasitesinin ise 5000 mAh olacağı iddia edildi. Bakalım oyuncu telefonları bu hızlı büyümenin karşılığını alacak mı bekleyip göreceğiz.

Adventure İstanbul
Devamını oku

HWP Podcast

Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.

HWP COIN’den Haberler