Elektrikli araç dünyasında sıkça konuşulan sorunlardan biri boşta enerji kaybı. İşte bu noktada Tesla, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği adımı atıyor. Peki Tesla gerçekten batarya tüketimini minimuma indirecek mi? Düşük Güç Modu ne zaman hayata geçecek ve sürücülere nasıl bir kolaylık sunacak?

Tesla Düşük Güç Modu geliyor!

Tesla, 2025.32 yazılım güncellemesiyle birlikte araç sahiplerine önemli bir yenilik sunmaya hazırlanıyor. Kod satırlarında ortaya çıkan bilgilere göre Düşük Güç Modu, aracın uzun süre park halinde kalması durumunda gereksiz enerji harcayan fonksiyonları devre dışı bırakacak. Böylece akıllı çağırma, güvenlik sistemleri ya da kamp modu gibi özellikler boşta batarya tüketmeyecek.

Bu sistemin dikkat çekici tarafı, tamamen katı bir kapatma yerine esnek bir kontrol mekanizmasıyla tasarlanmış olması. Yani sürücüler isterlerse kapatılan fonksiyonları tek tek yeniden aktif edebilecek. Tesla uygulaması üzerinden veya doğrudan araç menüsünden kolayca kontrol edilebilecek bu özellik, batarya yönetimini çok daha pratik hale getirecek.

Ayrıca kullanıcılar belirli bir batarya yüzdesi belirlendiğinde Düşük Güç Modu’nun otomatik olarak devreye girmesini sağlayabilecek. Özellikle Türkiye gibi uzun tatil dönemlerinde ya da şehir dışında aracı park etmek zorunda kalan sürücüler için bu özellik büyük avantaj sağlayacak.

Daha önce tek tek kapatılması gereken ayarlar artık tek bir dokunuşla devre dışı bırakılabilecek. Böylece hem batarya korunacak hem de kullanıcılar gereksiz enerji kaybı yaşamayacak. Şirket, bu yenilikle elektrikli araç kullanımını daha sürdürülebilir hale getirme hedefini bir adım daha ileri taşıyor.

