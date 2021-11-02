Tesla Diğer Elektrikli Araçlarla da Çalışabilen Ev Şarj İstasyonunu Satışa Sunuyor

Tesla, diğer elektrikli araçları da şarj edebilen yeni ev şarj istasyonunu satışa çıkardı. Standart J1772 fiş ile birlikte gelen şarj istasyonu sadece Tesla araçları değil, Kuzey Amerika’daki tüm elektrikli araçları da şarj edebiliyor. Şarj istasyonu 415 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Tesla, yalnızca kendi araçlarına değil, tüm elektrikli araçlara da hizmet verecek atılımlar yapıyor. Tüm elektrikli araçları şarj edebilen yeni seviye 2 ev şarj istasyonu, şirketin çevrimiçi mağazasına sessiz sedasız eklendi. Tesla, bu hamlesiyle dünyanın her tarafında kurulacak olan elektrikli otomobil şarj noktalarında kendi şarj istasyonlarının bulunmasını hedefliyor.

Yeni şarj istasyonu Tesla’ya ait olmayan standart J1772 fişe sahip. Kuzey Amerika’daki tüm elektrikli araçların da bu konnektörü kullandığı düşünüldüğünde bu şarj istasyonu J1772 soket bulunduran tüm elektrikli araçları şarj edebilecek. 415 dolarlık fiyat etiketi bulunduran yeni şarj istasyonu, rekabetçi de bir fiyatlandırmaya sahip. Bununla birlikte şarj istasyonunun profesyonel bir elektrikçi tarafından kurulması gerekiyor. Tesla’nın paylaştığı verilere göre şarj istasyonunun 9.6kW’ya kadar şarj edebildiği ve hem iç hem de dış alanlara yönelik bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Temelde bu yeni şarj istasyonu, Tesla’nın “Gen 2” ev şarj istasyonunun elden geçirilmiş hali gibi gözüküyor. Bu da an itibariyle Tesla’nın müşterilerine sunduğu “Gen 3” şarj istasyonlarının sahip olduğu Wi-Fi gibi bazı gelişmiş özellikleri barındırmayacağı anlamına geliyor.

Tesla elektrikli araçlar alanında yıllardır lider konumda. Ve yeni şarj istasyonuyla da şirket, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasını da bir avantaja dönüştürmeyi hedefliyor. Şarj istasyonlarının kurulacak olan süper şarj istasyonları ağlarında bulunmasını isteyen Tesla, bu alandan muhtemelen ana otomobillerinden kazandığı kadar büyük paralar kazanamayacak. Ancak buradan başka fırsatlar elde edebilir. Bir çok otomobil firması kendi markalı ev şarj istasyonlarını satarken, bu alanı üçüncü partiler pazarında tanınmayan firmalar dolduruyor.