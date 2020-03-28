Apple tedarikçileri iPhone siparişlerinde düşüş olduğunu söylüyor!

Apple, iPhone 11 serisi ile piyasada oldukça iyi gidiyordu ancak yayımlanan bir rapor Apple’ın siparişlerinde düşüş olduğunu iddia ediyor.

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Apple tedarikçileri 2020 1. çeyreğinde iPhone siparişlerinde düşüş olduğunu söylüyor!

Routers haber ajansına göre Apple’ın ana tedarikçilerinden birinin üst düzey yöneticisi bu çeyrek için siparişlerin geçen yıla göre %18 daha düşük olduğunu söyledi. Çin’den gelen bilgiler ise Apple’ın ekran tedarikçisinin sevkiyatını 70 milyondan 58 milyona düşürdüğünü iddia ediyor. Şirket ayrıca Vietnam’daki Apple üretim hattında işçiliği de azaltmakta.

Tüm bunlara ek olarak Malezya’daki bir tedarikçi şu anda kapanma ile karşı karşıya ve devam eden tedarik zinciri kesintileri nedeniyle durumun her gün değişmekte olduğunu söyledi. iPhone siparişlerindeki düşüşün nedeni hepimizin de tahmin edebileceği üzere dünyanın farklı bölgelerini etkileyen Corona virüs salgını. Asya’dan gelen son bir rapor Apple’ın iPhone 12 serisinde gecikmeye hazırlandığını gösteriyor. Son zamanlarda iddialara göre şirket yeni nesil cihazlarını aylarca erteleme olasılığı üzerine bir dizi iç tartışma düzenledi. Tedarik zinciri kaynakları salgın nedeniyle büyük sorunlar yaşamakta ve bu da Apple yetkililerini bu tür önlemler almaya zorlayabilir.

Apple’ın bazı mağazaları hala kapalı!

Çin’deki Apple mağazaları son zamanlarda normal faaliyetlerine başladı ancak şirket COVID-19 salgını nedeniyle çeşitli ülkelerde mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple, Amerika ve Avrupa’yı etkisi altına alan salgını yakından takip ediyor ve bu bölgeler şirketin en büyük pazarları. Dahası, şirket mevcut durumun tüketicilerin akıllı telefonlarını yükseltmek için ilgilerini azaltabileceğinden endişe ediyor.

Şu an itibariyle iPhone 12 serisinin tanıtımı için kesin bir zaman çizelgesi yok. Bu denli büyük etkinliklerin devam edebilmesi için ilk olarak Kaliforniya hükümetinin karantina emirlerini kaldırması gerekiyor.