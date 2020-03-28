Apple
Apple tedarikçileri iPhone siparişlerinde düşüş olduğunu söylüyor!
Apple, iPhone 11 serisi ile piyasada oldukça iyi gidiyordu ancak yayımlanan bir rapor Apple’ın siparişlerinde düşüş olduğunu iddia ediyor.
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Apple tedarikçileri 2020 1. çeyreğinde iPhone siparişlerinde düşüş olduğunu söylüyor!
Routers haber ajansına göre Apple’ın ana tedarikçilerinden birinin üst düzey yöneticisi bu çeyrek için siparişlerin geçen yıla göre %18 daha düşük olduğunu söyledi. Çin’den gelen bilgiler ise Apple’ın ekran tedarikçisinin sevkiyatını 70 milyondan 58 milyona düşürdüğünü iddia ediyor. Şirket ayrıca Vietnam’daki Apple üretim hattında işçiliği de azaltmakta.
Tüm bunlara ek olarak Malezya’daki bir tedarikçi şu anda kapanma ile karşı karşıya ve devam eden tedarik zinciri kesintileri nedeniyle durumun her gün değişmekte olduğunu söyledi. iPhone siparişlerindeki düşüşün nedeni hepimizin de tahmin edebileceği üzere dünyanın farklı bölgelerini etkileyen Corona virüs salgını. Asya’dan gelen son bir rapor Apple’ın iPhone 12 serisinde gecikmeye hazırlandığını gösteriyor. Son zamanlarda iddialara göre şirket yeni nesil cihazlarını aylarca erteleme olasılığı üzerine bir dizi iç tartışma düzenledi. Tedarik zinciri kaynakları salgın nedeniyle büyük sorunlar yaşamakta ve bu da Apple yetkililerini bu tür önlemler almaya zorlayabilir.
Apple’ın bazı mağazaları hala kapalı!
Çin’deki Apple mağazaları son zamanlarda normal faaliyetlerine başladı ancak şirket COVID-19 salgını nedeniyle çeşitli ülkelerde mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple, Amerika ve Avrupa’yı etkisi altına alan salgını yakından takip ediyor ve bu bölgeler şirketin en büyük pazarları. Dahası, şirket mevcut durumun tüketicilerin akıllı telefonlarını yükseltmek için ilgilerini azaltabileceğinden endişe ediyor.
Şu an itibariyle iPhone 12 serisinin tanıtımı için kesin bir zaman çizelgesi yok. Bu denli büyük etkinliklerin devam edebilmesi için ilk olarak Kaliforniya hükümetinin karantina emirlerini kaldırması gerekiyor.
Apple
Eski iPhone modelleri için güncelleme sürprizi!
Son dönemde güncelleme politikasını değiştiren ve destek süresini kısaltan Apple, buna karşın iPhone kullanıcılarına küçük sürprizler sunmaya devam ediyor. Markanın iOS 12 sürümü için yayınladığı yeni güncelleme, iPhone 5S ve 6 gibi eski cihazları yeniden hatırlatacak!
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iPhone 5S ve 6 sahiplerini ilgilendiren sürpriz iOS 12 güncellemesi!
Ekonomik ömürlerini dolduran iPhone 5S, 6 ve 6 Plus modelleri; iOS 13 güncelleme programına dahil edilmeyerek bir anlamda emekliye ayrılmıştı. Yayınlanan son güncelleme ise telefonların güvenlik açıklarını kapatma amacı taşıyor. iOS 12.4.6 sürüm numarasına sahip olan güncelleme ile eski cihazlarda tespit edilen güncel açıkların ortadan kalktığı belirtiliyor. Bunun haricinde ise herhangi bir yeni özellik ya da arayüz değişikliği bulunmuyor.
En son işletim sistemi sürümü iOS 12 olan akıllı telefonlar haricinde iPadOS 12’ye sahip tabletler için de güncelleme yayınlanmış. iPad Air, iPad Mini 2 ve iPad Mini 3 cihazları için yayınlanan güncelleme, tıpkı iPhone modelleri gibi güvenlik açıklarını gideriyor. Ayrıca 6. nesil iPod Touch modelinde de benzer bir güvenlik güncellemesi bulunuyor.
Günümüzde giriş ve orta seviye pek çok Android cihazın neredeyse hiç güncelleme almadığını göz önünde bulundurursak, 8 yaşını deviren iPhone 5S’in güncelleme alması dikkate değer bir olay gibi gözüküyor. Özellikle eski bir işletim sistemi sürümü için güncelleme sunulması da bulunan güvenlik açığının kritik seviyede olabileceğini akıllara getiriyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı gecikebilir!
Apple‘ın yeni telefonu iPhone 12, çıkmadan Corona virüsten etkilendi. Eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen cihazın lasmanı, dünya genelinde etkisini sürdüren salgın nedeniyle ertelenebilir.
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Zorunlu bir erteleme söz konusu.
Akıllı telefon dünyasının başlıca vazgeçilemeyen değeri olan Apple, yeni iPhone 12 serisini çıkarırken zorluklarla karşılaşabilir. Corona virüsün etkisini hızla hissettirdiği dünyamızda yaşayan insanların neredeyse yarısı sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde. Bu durum karşısında ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşanmakta. Maalesef ki çoğu firma fabrika ve mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Bu firmalar arasında yer alan Apple da dünya genelinde bu durumdan muzdarip. Zira Çin‘de mağazalarını yeni yeni açmaya başlayan firma bu sene çıkaracağı yeni cihazlarını tanıtmakta ve satmakta aceleci davranmayabilir. Nikkei Asia‘da yer alan habere göre Apple, iPhone 12 ve diğer ürünlerinin tanıtımı ve satışları için bir erteleme yapabileceği belirtildi. Firmanın karantina sebebiyle lansmanı gerçekleştirememesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Eylül ayı uzak gibi gözükse de salgın hastalığa dair herhangi bir çözüm bulunamaması firmayı bu yönde karar almaya itecek olabilir. Habere göre Apple üretim bandında bazı malzemelerine salgın nedeniyle geç ulaşacak. Bu gecikmenin tanıtım kısmında da bir ertelemeye neden olacağı söz ediliyor. Hatta yine aynı sitede yer alan habere göre firmanın en kötü senaryo olarak 2020 içerisinde herhangi bir cihaz tanıtımı yapmaması da masada ki ihtimaller arasında. Çünkü firma lansman yapsa bile üretim için sağlıklı bir ortam elde edememe ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
Çoğu çalışanını evlerine göndererek ofislere gelme zorunluluğunu kaldıran Apple, salgının yayılmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bu iddialar karşısında yorum yapmayı şu an için tercih etmeyen Apple‘ın, son kararını mayıs ayında vereceği gelen bilgiler arasında. 5G ile çıkması beklenen iPhone 12 serisinin bu ertelenme ile karşı karşıya kalması hayranları tarafından nasıl karşılanacak merakla bekleniyor. Corona virüsünün bu kadar etkili olduğu şu dönemde firmaların alacakları kararları ve gelişmeleri merakla takip ediyor olacağız.
Apple
Apple, mağazalarının ilk yarısını nisan ayında tekrar açabilir!
Apple, tüm dünyadaki mağazalarını geçtiğimiz haftalarda kapatma kararına gitmişti. Bu karar sonrası mağazaların açılış tarihi firma tarafından açıklanmamıştı. Şirket konuya açıklık getirdi ve tekrardan mağazaların faaliyetlerine önümüzdeki ay devam edeceklerini söyledi.
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Firmanın çalışanları tarafından da doğrulanan habere göre, “Apple Satış Mağazaları“nın bir kısmı önümüzdeki ay itibarıyla tekrardan faaliyetlerini sürdürmeye başlayacak.
Apple, tedbir amacıyla Koronavirüs’ün yayılmasını sürdürdüğü alanlardaki mağazalarını açmayacak. Bunun yerine salgın tehditin azaldığı noktalar tercih edilecek.
Apple çalışanları tarafından verilen bilgi de aynen şu şekilde paylaşıldı:
Mağazalarımızı kademeli olarak açıyor olacağız. Toplumların koşullarına bağlı olarak Nisan 2020 itibarıyla mağazalarımızın ilk yarısını açmayı planlıyoruz. Yakın zamanda, mağazalarımızın her biri için belirlenmiş olan özel tarihleri sizlere bildireceğiz.
Apple, 14 Mart’ta Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı almıştı. Kapandığı tarihlerde ortaya çıkan detaylara göre, satış yerlerinin 27 Mart’a kadar kapalı kalacağı belirtiliyordu.
Bu bilginin üzerinden çok zaman geçmeden firma, kendi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuruya kadar kapalı kalacak şekilde bilgilendirme yapmıştı.
Şirketin satış şefi Deirdre O’Brien bugün çalışanlarına yaptığı açıklamada, 5 Nisan’a kadar çalışmaların evden sürdürülecek şekilde genişletildiğini belirtmiş. Fakat bu tarihten sonra, belirtildiği üzere çalışma koşulları belli bölgeler için yine olağan rutinine geri dönebilir vaziyette gözüküyor.
Umarız, en yakın zamanda tüm dünya için daha sağlıklı daha güvenli bir ortam yaratılabilir. Uluslararası anlamda bir salgın tüm insanlığa mağduriyet yaratmaya başladı bile.