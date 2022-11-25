Tesla, yazılım veya emniyet kemeri sorunları nedeniyle 2013-2022 yılları arasında Çin’de üretilen veya ülkeye ithal edilen 80.000’den fazla aracı geri çağırıyor. Geri çağırma yaklaşık 68.000 adet Model S ve Model X ile yaklaşık 13.000 adet Model 3’ü kapsıyor.

Reuters’in haberine göre bunlar 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2020 tarihleri arasında üretilen Model S ve Model X otomobilleridir. Bunların, akü sisteminin gerektiği gibi çalışmamasına neden olan yazılım sorunlarından muzdarip olduğu bildiriliyor. Model 3 otomobilleri 14 Ekim 2019 ile 26 Eylül 2022 tarihleri arasında üretilen modelleri kapsamaktadır. Bu, emniyet kemerlerinin doğru şekilde takılmamasını içerir.

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Bloomberg’e göre Tesla, söz konusu araçların sahiplerine araçları muayene ve bakım için geri getirmeleri çağrısında bulunuyor. Model S ve Model X’te batarya yönetim sistemi için düzeltme havadan yapılabiliyor. Bu yılın Nisan ayında da Çin’de 127.000’den fazla Model 3 aracı geri çağrılmıştı. Bunun nedeni yarı iletken problemleriydi.