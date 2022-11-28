Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın başı yine belada. Wall Street Journal’a göre elektrikli araç üreticisi, yazılım ve emniyet kemeri sorunları nedeniyle Çin’deki toplam 80.561 aracını geri çağırdı. Son dönemde pek çok sorun yaşayan şirket, bir hafta içinde dördüncü geri çağırma ile rekor kırdı.

Tesla, yazılım ve emniyet kemeri kusurları nedeniyle Çin’de 80.000’den fazla aracı geri çağırıyor. Ülkenin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’ne göre 67.698 Model S ve Model X aracı etkileyen pil yönetimi aksaklıkları beklenmedik duruşlara yol açabilirken, 12.863 Model 3 sedanda emniyet kemeri sorunları var.

Neyse ki, araçlardaki sorunların çoğunun çözülmesi kolay. Tesla, pil sorunu yaşayan modelleri yazılım güncellemeleriyle düzeltiyor. Ancak emniyet kemeri problemleri olan 12.863 Model 3, küçük onarımlar gerektiriyor. Arızaların herhangi bir çarpışma veya yaralanmayla sonuçlanıp sonuçlanmadığı veya doğrudan geçmişteki hatalarla ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Kullanıcıların şikayet ettiği ana şey, araçların bu kadar sık geri çağırılması.

Bununla birlikte Tesla son haftada toplamda üç kez araçlarını geri çağırdı. Son zamanlarda Tesla, sorunlu hava yastığı davranışı nedeniyle yaklaşık 30.000 Model X SUV’u ve yazılımla ilgili arka ışık anormallikleri nedeniyle 321.000 Model 3 ve Model Y’yi geri çağırdı. Ne yazık ki, bu, arabanın camlarının sıkışmasına neden olan ve otopilotta bazı sorunlara neden olan hataları düzeltmek için gereken geri çağırmaları içermiyor.

Tesla, bu sorunları her seferinde hızlı ve sistematik bir şekilde çözmeyi başarıyor. Hatta bazen uzaktan yaptığı güncellemelerle bazı sorunları kullanıcılar farkında olmadan ortadan kaldırıyor. Yine de, geri çağırmaların sıklığı şirketin itibarını olumsuz etkilediği yadsınamaz bir gerçek. Elektrikli araç pazarındaki rekabet her zamankinden daha yoğun ve Tesla bu sorunları yaşamaya devam ederse müşterilerini rakiplerine kaptırma ihtimali oldukça yüksek.