Tesla artık bitcoin ile alınabiliyor

Tesla, artık ABD’de bitcoin ile satın alınabiliyor. Bulunduğumuz bu sene içerisinde, diğer ülkelerde de bu mümkün olacak.

İlginizi Çekebilir: Tesla model bir araç, otomatik pilotta polis aracına çarptı!

reklam

CEO Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada, Tesla’nın ABD’deki arabaları için ödeme olarak Bitcoin’i seçebileceğinizi açıkladı. Kripto para birimi kullanarak ödeme seçeneği, web sitesinde geleneksel kartlı ödeme seçeneğinin yanında yer alıyor. Elon Musk, bitcoin ile ödeme seçeneğinin bu yılın ilerleyen günlerinde diğer ülkelerde kullanıma açılacağını söyledi.

Tesla bu sene içinde diğer ülkelerde de bitcoin ile satılacak

reklam

Yeni ödeme seçeneğinin kullanılabilirliğini doğrulamanın yanı sıra Musk, Tesla’nın kripto para birimini nasıl işlediğine dair bazı ayrıntılar da sundu. Bununla birlikte bir Tweet’te, Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve doğrudan Bitcoin düğümlerini çalıştırıyor. Aynı zamanda Tesla’ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüşmeyecek. Yani Bitcoin olarak kalacak.

Tesla, bitcoin ödeme seçeneğini kendi sitesinde anlatıyor. Burada kullanıcıların ödemeyi başlatmak için bir QR kodu taramasına sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda, bitcoin cüzdan adresini kopyalayıp yapıştırma seçeneği de mevcut. Cüzdana başka herhangi bir kripto para birimi göndermeye çalışmanın kullanıcı için bir kayıp olduğunu söyledi. Böyle bir durumda, büyük olasılıkla para kaybıyla karşılaşacağınızı da ekledi.

Tesla’nın bitcoin ödeme şart ve koşullarına göre, arabaları ABD doları olarak fiyatlandırmaya devam edecek. Örneğin bugün ödenen 100 dolarlık bir mevduatın 0,00183659 BTC’ye eşit olduğu tahmin ediliyor.

Hüküm ve koşullar, müşterilerin hem bitcoin adresini hem de ödeyecekleri miktarı girerken dikkatli olmaları gerektiğini de söylüyor. Bunun için özellikle bu kısmı büyük harflerle belirtmişler. Önemli olan uyarılarda şunlar yer alıyor: Bitcoin işlemleri tersine çevrilemez. Bitcoin adresini yanlış girerseniz, bitcoininiz geri alınamaz bir şekilde kaybolabilir veya yok edilebilir. Müşteriler, aynı zamanda satın alımlarıyla ilişkili tüm bitcoin işlem ücretlerini doğrudan ödemekle yükümlüdür. Bitcoin ödemelerinin tamamlanması bir saatten az sürse de, bunun “bir gün veya daha fazla” sürebileceğini de söyler. Son olarak bitcoin ile yapılan herhangi bir geri ödemenin değerinin, satın alma sırasındaki ABD dolarına göre önemli ölçüde düşük olabileceğini de ekliyor.

Şirket, bir raporunda, bir ay önce, bitcoin’i ödeme olarak kabul etme niyetini açıklamıştı. Aynı dosyada şirket, kripto para birimine toplam 1,5 milyar dolar yatırım yaptığını da söyledi.