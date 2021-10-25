Haber
Tesla Araçlarına Sessizce Zam Yaptı
Tesla, elektrik araçlarının dört tanesinin fiyatlarını bu hafta sonu sessiz sedasız arttırdı. Şirket bir kaç gün önce üçüncü çeyrekte rekor kar yaptıklarını açıklamıştı. Model 3 ve Model Y 2 bin dolar, Model S ve Model X de 5 bin dolar zam aldı.
Tesla, geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrekte 1.6 milyar dolarlık rekor kar açıklamasının akabinde elektrikli araçlarına da zam yaptı. Electrek tarafından bildirilene göre Model 3 ve Model Y’nin temel paketleri 2000$ zamlanarak sırasıyla 43,990$ ve 56,990$ fiyat etiketine ulaştı. Model S ve Model X araçların temel paketleri ise 5000$ zam aldı ve satış fiyatları sırasıyla 94,990$ ile 104,990$ oldu.
Dünya çapında yaşanan yarı iletken kıtlığı sebebiyle diğer araba üreticileri fabrikalarını kapatırken Tesla, üçüncü çeyrekte rekor kar açıkladı. Tesla CEO’su Elon Musk, Haziran ayında 2021 yılının ilk yarısındaki Model 3 ve Model Y araçlarının yaşadığı fiyat artışlarını tedarik zincirindeki sıkıntılara bağlamıştı. Ancak şirket, araç yazılımlarını yeniden programlayarak başka çiplerin de araçlarda kullanılabilmesini sağladı. Bu sayede çip krizinde diğer otomobil üreticileri üretimlerini durdururken Tesla bir nebze nefes alabildi. Ancak Volkswagen, Ford ve Toyota gibi diğer otomobil üreticileri bu dönemde Tesla kadar şanslı değildi. Bu firmalar da araç fiyatlarını arttırma ve geçici olarak fabrikalarını kapatma gibi önlemler aldılar.
Tesla, yaptığı bu zam için bir açıklama yapmadı. Ancak şirket CFO’su Zach Kirkhorn üçüncü çeyrek gelir toplantısında yatırımcılara elektrikli araçlara artan ilginin kendilerini hazırlıksız yakaladığını söylemişti. Bu durum da gelecek olan zamların biraz da habercisi gibi oldu. Kirkhorn konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bazen, halk için yaptığımız fiyat değişiklikleri mantıklı gelmeyebilir,”
“Ancak biliyorsunuz ki perde arkasında arzı ve talebi dengelemeye çalıştığımız ve çeşitli parçalarda yaşanan kıtlıkları dengelemeye çalıştığımız ve bekleme sürelerini yönetmeye çalıştığımız bir strateji mevcut. Tüm bunlar bu optimizasyonun bir parçası.”
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Digicel Pacific: Telstra, Pasifik Firmasını “Çin’i Engellemek İçin” Satın Aldı
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
Apple, Çin’de Kalan Son ABD Teknoloji Devi Mi Olacak?
2031 Yılında Dünya
Intel: İşlemci ve Ekran Kartı Kıtlığı 2023’e Kadar Sürebilir
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
Hepimizi Heyecanlandırmış 10 Telefon | Geçmişe Yolculuk
Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
DÜNYANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU
POCO X3 GT vs POCO X3 Pro Hız Testi | Dimenstiy 1100 vs Snapdragon 860
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
Hepimizi Heyecanlandırmış 10 Telefon | Geçmişe Yolculuk
Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
DÜNYANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU
POCO X3 GT vs POCO X3 Pro Hız Testi | Dimenstiy 1100 vs Snapdragon 860
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.