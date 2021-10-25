Tesla Araçlarına Sessizce Zam Yaptı

Tesla, elektrik araçlarının dört tanesinin fiyatlarını bu hafta sonu sessiz sedasız arttırdı. Şirket bir kaç gün önce üçüncü çeyrekte rekor kar yaptıklarını açıklamıştı. Model 3 ve Model Y 2 bin dolar, Model S ve Model X de 5 bin dolar zam aldı.

Tesla, geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrekte 1.6 milyar dolarlık rekor kar açıklamasının akabinde elektrikli araçlarına da zam yaptı. Electrek tarafından bildirilene göre Model 3 ve Model Y’nin temel paketleri 2000$ zamlanarak sırasıyla 43,990$ ve 56,990$ fiyat etiketine ulaştı. Model S ve Model X araçların temel paketleri ise 5000$ zam aldı ve satış fiyatları sırasıyla 94,990$ ile 104,990$ oldu.

Dünya çapında yaşanan yarı iletken kıtlığı sebebiyle diğer araba üreticileri fabrikalarını kapatırken Tesla, üçüncü çeyrekte rekor kar açıkladı. Tesla CEO’su Elon Musk, Haziran ayında 2021 yılının ilk yarısındaki Model 3 ve Model Y araçlarının yaşadığı fiyat artışlarını tedarik zincirindeki sıkıntılara bağlamıştı. Ancak şirket, araç yazılımlarını yeniden programlayarak başka çiplerin de araçlarda kullanılabilmesini sağladı. Bu sayede çip krizinde diğer otomobil üreticileri üretimlerini durdururken Tesla bir nebze nefes alabildi. Ancak Volkswagen, Ford ve Toyota gibi diğer otomobil üreticileri bu dönemde Tesla kadar şanslı değildi. Bu firmalar da araç fiyatlarını arttırma ve geçici olarak fabrikalarını kapatma gibi önlemler aldılar.

Tesla, yaptığı bu zam için bir açıklama yapmadı. Ancak şirket CFO’su Zach Kirkhorn üçüncü çeyrek gelir toplantısında yatırımcılara elektrikli araçlara artan ilginin kendilerini hazırlıksız yakaladığını söylemişti. Bu durum da gelecek olan zamların biraz da habercisi gibi oldu. Kirkhorn konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: