Haber
Tesla, Almanya’da kuracağı fabrika için yargı engeline takıldı
Tesla, üretimde sadece ABD‘de değil global pazarda da yer almak istediğini daha önce Çin‘de kendine ait bir fabrika kurarak göstermişti. Şirketin Avrupa’da da bir fabrika açmak istediği biliniyordu. Gelen habere göre; Tesla‘nın Almanya‘da kurmayı planladığı “Gigafactory” adlı ilk fabrikasına ilişkin hazırlıklar Alman yargısı tarafından durduruldu.
İlginizi çekebilir: Tesla, 15 bin aracını geri çağırıyor
Tesla‘nın patronu Elon Musk, geçtiğimiz kasım ayında Brandenburg‘un doğu eyaletinde yer alan Grünheide kasabasında “Gigafactory” adında bir Avrupa tesisi kurma planlarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından çevreci gruplar, fabrikanın bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle bölgedeki doğal yaşamın ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunarak bir dava açtılar. Şirket ise bu süreçte kasaba içerisinde bulunan orman arazisinde ağaç kesimine ve temizliğine devam etti.
Tesla, Almanya’da kurmayı planladığı fabrika ile çevrecilerin protestolarına maruz kalıyor
Tesla‘nın kurmayı planladığı arazinin yaklaşık 91 hektarlık kısmında ağaçların kesilmeye başlaması ile çevreci gruplar şirketi protesto etmeye başladılar. Yeşil Lig (Green League) adındaki grup, çevrede doğal yaşamın ve su kaynaklarının etkilenmesinden endişe ettiklerini belirtti. Ayrıca Yeşil Lig avukatı Dirk Tessmer‘ın yaptığı yazılı açıklamada, “Tesla’nın tesislerine ilişkin onay henüz çıkmadı, inşaat çalışmalarına başlanabilmesi için yasal şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat şartların sağlanmadığı çok açık.” ifadeleri kullanıldı.
Tesla, 2021 yılında açılması planlanan fabrikayı inşa etmek için Brandenburg eyaletine bağlı Grünheide kasabasında yaklaşık 300 hektar (400’den fazla futbol sahası büyüklüğünde) arazi satın aldı. Yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edilmesi beklenen fabrika ile yılda 500 bin elektrikli otomobil üretim hedefi bulunuyor.
Alman yerel basında çıkan haberlere göre; Tesla, ormanda bulunan yaşam alanını korumak adına orman karıncaları, sürüngenler ve yarasalar gibi kolonileri ormana yeniden yerleştirme sözü verdi ve bu konuda koruma uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz ay yetkililerin bölgede bulunan İkinci Dünya Savaşı bombalarını etkisiz hale getirdikleri de belirtildi.
Tesla‘nın şu anda ABD’de iki, Çin’in Şangay şehrinde ise bir Gigafactory adlı fabrikası bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı iPhone 9 için tanıtım tarihi belli oldu!
Apple’ın son model iPhone modelleri için söylentiler bir süredir sosyal medya platformlarında yayılmakta. Bugün yeni bir rapor, Apple’ın 31 Mart’ta iPhone SE 2 veya iPhone 9 olarak bilinen düşük maliyetli, iPhone SE benzeri bir modeli tanıtacağını ortaya koydu. Ayrıca, birkaç kaynak firmanın deneme üretimine başladığını doğruluyor.
Lansman tarihinin ortaya çıkmasıyla birlikte, cihazların 3 Nisan’dan itibaren Apple mağazalarında satışa sunulacağı da aktarılmakta. Söylentiler gösteriyor ki, firma bu yıl ki bahar etkinliğinde, iPad Pro’nun yenilenmiş bir sürümü, kablosuz şarj pedi vb. gibi diğer aksesuarlarını da tanıtacak.
İlginizi çekebilir: Half-Life: Alyx’in çıkış tarihi açıklandı!
9to5 platformunun haberine göre, 13 Nisan’dan itibaren firma, iOS 13.4 sürümünü de yayınlayabilir. Yeni iOS 13.4 ile birlikte, iCloud Drive klasör paylaşımı, yeni Memoji etiketleri ve çok daha fazlası cihazlarla buluşacak.
IPhone SE 2 veya iPhone 9 adıyla gelecek cihazın beklenen özellikleri ise şu şekilde; Cihazların 3 GB Ram kapasitesi, 64GB veya 128GB depolama alanı ve buna ek olarak A13 CPU ile gelmesi bekleniyor. Model, tek bir arka kamera, kalın çerçeveler ve iPhone 8 benzeri bir tasarımla tanıtılacak gibi görünmekte. Son sızıntılarla beraber, iPhone 8 modelinden biraz daha kalın olduğu farkedilen cihaz, 7.3mm yerine 7.8mm genişliğe sahip olacak ancak ahizenin boyutu aynı kalacak. Son olarak 4.7 inç’lik IPS LCD Retina bir ekranın cihazda kullanılması bekleniyor.
Cihazın fiyat kısmında ise, son sızıntılarla beraber 399$ olması beklenmekte. Kamera konusunda tekli kurulm detayıyla birlikte iPhone 8’den çok daha iyi olacağı söylenen cihaz, bakalım günümüz koşullarına göre nasıl olacak?
Basın Bülteni
Huawei Türkiye’den geliştiricilere 50 milyon TL teşvik!
Huawei Türkiye, bugün Türkiye’de ilk kez gerçekleştirmiş olduğu Huawei Developer Day (HDD) etkinliğinde, şirketler ve geliştiricilerle bir araya geldi. Firma, Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) gelişimi için 50 milyon TL yatırım yapacak.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate 30 Pro inceleme – Olaylı telefon neler sunuyor?
Çok sayıda geliştirici ve içerik sağlayıcının katılımı ile birlikte Türkiye’nin önemli markaları arasında yer alan Turkcell, DenizBank, Netmera ve Mobiscus firmalarının HMS süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları HDD’de ayrıca Türk geliştiricilere ayrılan ödenek, bonus ve ödüller vereceğini açıklandı.
HMS, tüketicileri, yazılım geliştiricileri ve içerik sağlayıcıları yakından ilgilendiren bir konu. HMS’nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor.
Huawei Türkiye’nin, geliştiriciler ve tüketiciler arasında HMS’i yaygınlaştırması için ayırdığı bütçe de günün önemli konu başlıklarından biri oldu.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
“HMS sistemi, yüksek performanslı firmamızın akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacaktır. Bu bağlamda, AppGallery’i en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağımızı her geçen gün genişletiyoruz.
Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. HMS; daha akıllı, daha hızlı ve daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sunacak.
Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu projede Huawei’nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge Merkezi üssü olacak. Ve size, Türkiye için hali hazırda 50 milyon TL destek primi ayırdığımızı söylemek istiyorum”
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ise yaptığı sunumda sistemin işleyişini anlattı:
“1+8+N uzun dönem stratejisi, üçüncü parti şirketlerin de iştirakleri ile birlikte çok daha geniş ve kapsamlı bir hale gelecek” dedi. HMS’nin ülkemizde yaygınlaşması için yapılacak çalışmalardan bahseden Kaan Arlı, yazılım geliştirici şirketlerin, uygulamalarında yapması gereken teknik geliştirmeler ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Kaan Arlı, son olarak HMS ile hem tüketicilerin, hem şirketlerin hem de markamız yepyeni bir deneyime tanıklık edecek”
Huawei, HMS entegrasyon çalışmalarına hızla devam ediyor!
Huawei Mobil Servisler Dijital Pazarlama Müdürü Ana Violante ise yaptığı sunum ile Huawei Asistan servisi üzerinde büyük önem taşıyan Huawei Ability Gallery (HAG) hakkında detayları bilgileri geliştirici şirketler ve basın mensupları ile paylaştı.
Konferans katılımcıları HMS entegrasyon sürecini, workshop alanları ile canlı olarak da deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, canlı kodlama oturumu ile uygulamaların HMS ile nasıl entegre edildiği konusunu uzman yazılım mühendisleri ile deneyimleme fırsatı buldu. Geliştiriciler, HMS Core’u kullanarak, ürünleri ekosistemimize nasıl kolayca entegre edebileceklerini ve Huawei’nin ortaklarının uygulamalarını AppGallery’den indirilebilir hale getirecek araçları incelediler.
Huawei Ar&Ge ekibi içinde kurulan DTSE (Developer Technical Support Engineer) takımı ise HMS çatısı altında bulunan servisler hakkında kodlama seviyesinde bilgiler verdi. Marka tarafından oluşturulan “Huawei AI” gibi yenilikleri sundu. HMS Core servisleri, uygulama içi satın alma, konum vb. servisleri kullanarak uygulamaya giriş yapma gibi temel hizmetlerin ayrıntıları sunuldu.
Akıllı Telefonlar
Apple kendi 5G modülünü üretebilecek mi?
Daha önceki haberimizde duyurduğumuz üzere; Apple şuanda iPhone 12 modeline uygun bir 5G modülü üretebilmek için zorlu bir süreç içerisine girdi. Eğer daha önceki haberimizi okumadıysanız bu yazıya devam etmeden önce aşağıdaki linkte bulunan haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz; neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
Sızıntılar üzerine ortaya çıkan ve Apple’ın iPhone 12 modeli için uygun bir 5G modülü üretebilmek adına girişimlere başladığı haberine ulaşmak için buraya tıklayın.
Apple kendi 5G modülünü üreterek ne yapmaya çalışıyor?
Eğer Apple kendi 5G modülünü başarılı bir şekilde üretebilirse bunun Apple için ciddi kazançları olacak. Dilerseniz bunların madde madde üstünden geçelim.
1 – İş dünyasının gözünden bakarsak eğer Apple kendi 5G modülünü üretebilirse şirkete ciddi anlamda değer katacak. Qualcomm’un silip süpürdüğü bir pazarda ona rakip olarak bir anda ortaya çıkıp ciddi bir pazar payı ve haliyle de nakit parayı cebe indirecek.
2 – Eğer girişim başarılı olursa Apple kendi 5G modülünü üretebildiği için bu pahalı donanıma yüksek ücretler ödeyerek Qualcomm’dan satın almasına gerek kalmayacak. Bu da cihaz başına düşen maliyeti ciddi oranda aşağı çekecek.
3 – Apple’ın en meşhur olduğu konu olan donanım ve yazılım optimizasyonu konusunda Apple’ın eline bir silah daha geçecek. Qualcomm donanımına yazılım uydurmaya çalışmak yerine kendi 5G modülleri ve yazılımları arasında istediği değişiklikleri istediği şekilde yapabilecek.
4 – Elindeki donanımın bütün bilgilerine sahip olduğu için modülün neler yapıp yapamayacağını net bir şekilde belirleyerek 5G’de donanımın limitlerini zorlayabilecek. Qualcomm birçok spesifik detayı markalarla paylaşmadığı için Qualcomm’un 5G modülünün limitlerini markalar bilmiyor.
5 – Apple kendi 5G modülünü geliştirmek ve optimize etmek için Apple tarafından yapılan bütün güncellemeler kullanıcılara anında sunulabilecek. Örneğin bu konu hala Android’in kanayan yarası.
6 – iPhone 12’de yaratmak istediği tasarımı kullanabilmek için önünden engeller kalkacak. Ne olduğunu net olarak bilmediğimiz bu radikal tasarımı kullanıcıların beğenisine sunabilecek.
Bu kadar avantaja baktığımızda gerçekten çok akıllıca bir hamle gibi duruyor değil mi! Peki ya işler yolunda gitmezse ve Apple başarısız olursa?
Apple için olası kötü senaryolar neler?
Eğer Apple başarısız olursa yüzleşmesi gereken bazı kötü senaryolar mevcut. Gelin bunları da maddeler halinde sıralayalım.
1 – Ciddi bir maddi kayıp oluşabilir. Bu kayıp Apple’ı ne kadar sarsar bilmiyoruz ama hiçbir şirketin kaybetmek istemeyeceği miktarlar havaya savrulup boşa gidebilir.
2 – Eğer proje iPhone 12’nin çıkış tarihine kadar yetişmezse Apple son anda Qualcomm’un 5G modülüne dönmek zorunda kalabilir. Bu da piyasaya tanıtmak istediği yeniliklerinin ertelenmesi anlamına gelir. Unutmayın teknoloji dünyasında bir yeniliği en erken sunan şirket olmak her zaman büyük bir prestij getirir.
3 – Süreç içindeki maliyetler ve son anda Qualcomm’la anlaşmaya varılmaya çalışılması gibi durumlar şirket için yıpratıcı süreçler olabilir ve şirket içinde taşlar yerinden oynayabilir.
4 – En önemli negatif etki de biz kullanıcılar için cihazların fiyat artışı olacaktır. Şirket bazı maliyetleri sübvanse edebilmek için iPhone 12 fiyatlarını bir miktar artırmak zorunda kalabilir.
Siz Apple’ın bu girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu riskler bu getirilere değer mi? Lütfen yorumlarda belirtin.