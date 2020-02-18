Tesla, Almanya’da kuracağı fabrika için yargı engeline takıldı

Apple’ın son model iPhone modelleri için söylentiler bir süredir sosyal medya platformlarında yayılmakta. Bugün yeni bir rapor, Apple’ın 31 Mart’ta iPhone SE 2 veya iPhone 9 olarak bilinen düşük maliyetli, iPhone SE benzeri bir modeli tanıtacağını ortaya koydu. Ayrıca, birkaç kaynak firmanın deneme üretimine başladığını doğruluyor.

Lansman tarihinin ortaya çıkmasıyla birlikte, cihazların 3 Nisan’dan itibaren Apple mağazalarında satışa sunulacağı da aktarılmakta. Söylentiler gösteriyor ki, firma bu yıl ki bahar etkinliğinde, iPad Pro’nun yenilenmiş bir sürümü, kablosuz şarj pedi vb. gibi diğer aksesuarlarını da tanıtacak.

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9to5 platformunun haberine göre, 13 Nisan’dan itibaren firma, iOS 13.4 sürümünü de yayınlayabilir. Yeni iOS 13.4 ile birlikte, iCloud Drive klasör paylaşımı, yeni Memoji etiketleri ve çok daha fazlası cihazlarla buluşacak.

IPhone SE 2 veya iPhone 9 adıyla gelecek cihazın beklenen özellikleri ise şu şekilde; Cihazların 3 GB Ram kapasitesi, 64GB veya 128GB depolama alanı ve buna ek olarak A13 CPU ile gelmesi bekleniyor. Model, tek bir arka kamera, kalın çerçeveler ve iPhone 8 benzeri bir tasarımla tanıtılacak gibi görünmekte. Son sızıntılarla beraber, iPhone 8 modelinden biraz daha kalın olduğu farkedilen cihaz, 7.3mm yerine 7.8mm genişliğe sahip olacak ancak ahizenin boyutu aynı kalacak. Son olarak 4.7 inç’lik IPS LCD Retina bir ekranın cihazda kullanılması bekleniyor.

Cihazın fiyat kısmında ise, son sızıntılarla beraber 399$ olması beklenmekte. Kamera konusunda tekli kurulm detayıyla birlikte iPhone 8’den çok daha iyi olacağı söylenen cihaz, bakalım günümüz koşullarına göre nasıl olacak?