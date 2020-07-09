Tesla, 5. seviye otonom sürüşe “neredeyse” hazır!

Şangay‘da her sene düzenlenen, Dünya Yapay Zeka İstihbarat Konferansı (WAIC) esnasında Elon Musk, Tesla‘nın otonom sürüşte 5. seviyeye neredeyse hazır olduğunu söyledi.

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Bu, şu anda satışta olan Model S/3/X/Y’lerin sürücüden tamamen bağımsız şekilde kendini sürebileceği anlamında geliyor. Musk, ” Seviye 5 veya tamamen bağımsız sürüşlerin olacağına inanıyorum ve bu beklediğimizden çok daha çabuk gerçekleşecek. Bu sene içerisinde Seviye 5 otonom sürüş çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Tesla Model S Tesla Model 3

Ayrıca Amerikalı üreticinin, otomobillerde daha gelişmiş bilgisayar sistemleri kullanabilmek için yeni ısıtma ve soğutma sistemleri üzerinde de çalıştığı söyleniyor.

Musk her ne kadar güvense de sektörde büyük bir kesim, otonom arabalara bu denli güvenmenin şimdilik doğru olmadığını düşünüyor. Çoğu ülkenin yollarındaki kalitenin yeterince iyi olmayışı, bu güvensizliğin en büyük sebeplerinden biri. Çukurlar, şeritleri belirgin olmayan yollar gibi etmenler, otonom sürüşün güvenilirliğini azaltıyor.

Kaynak: Autonews Europe