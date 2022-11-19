Tesla, hava yastıkları bazı durumlarda yanlış açılabileceği için 29.348 Model X aracı için bir geri çağırma yayınladı. Bu geri çağırma, ABD’deki müşteriler için üretilen 2021 ila 2023 Model X otomobillerini etkiliyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan geri çağırma bildirimine göre, söz konusu araçlardaki emniyet kontrol modülü kalibrasyonu, ön yolcu hava yastığının “belirli düşük hızlı çarpışma olayları sırasında istenmeyen bir konfigürasyonda” açılmasına neden olabilir.

Bildirimde hava yastığının “istenmeyen konfigürasyonu” gösterilmezken, üç ila altı yaşlarında bir çocuğun ön yolcu koltuğunda emniyet kemeri olmadan ve pozisyonunun dışında oturması durumunda yasaya uyulmamasına neden olacağı belirtildi. Reuters, geri çağırmanın yayınlanmasının ardından Tesla’nın hisselerinin yüzde 3 düşerek yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini, ancak şirketin “bu durumla ilgili herhangi bir garanti talebi, saha raporu, çarpışma, yaralanma veya ölümden” haberdar olmadığını söylediğini belirtiyor.

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Bu ayın başlarında Tesla, yoldaki çukurlar ve diğer tümsekler nedeniyle hidrolik direksiyon yardımını potansiyel olarak kesebilecek bir yazılım hatası nedeniyle 40.168 Model S ve Model X aracını da geri çağırdı. Eylül ayında ise bir milyondan fazla araç için geri çağırma kararı aldı çünkü cam otomatik geri vites sistemi arızalanabilir ve sürücüyü ya da yolcuyu sıkıştırabilirdi.

Ancak diğer geri çağırmalarda olduğu gibi, araç sahiplerinin araçlarını teslim etmeleri ya da tamir için herhangi bir yere gitmeleri gerekmiyor. Sorun, otomobil üreticisinin etkilenen tüm araçlara sunacağı havadan yazılım güncellemesi ile giderilebilir.