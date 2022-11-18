İki haftadan kısa bir süre içinde Tesla, Giga Nevada’daki resmi bir etkinlikte ilk Tesla Semi’yi Pepsi’ye teslim edecek. İlk teslimatlar için hazırlıklar devam ederken, şirket Tesla uygulamasını Semi’nin ayrıntılı görselleriyle güncelledi, ancak bu görseller şimdilik gizli. Yine de TeslaApp Update’teki zeki insanlar, onları güncellenmiş koddan çıkardı, bu sayede yaklaşan kamyona ayrıntılı bir şekilde bakabiliriz.

Gösterişli kameralar yerine bir çift dev ayna konulması gibi detaylar hemen göze çarpıyor. Direksiyon simidinin her iki yanında duran iki büyük ekran hala yerinde, yani arka görüş kameraları hala mevcut olabilir.

Bir başka dikkat çeken kısım ise kapıların alıştığımızın tersi yönde açılması. Kullanımda alışmak güç olabilir.

Sürücü konsolu daha önce de gördüğümüz gibi önde tek bir koltuk ve sürücünün hemen arkasında bir koltuk daha var. Sol taraf tamamen açık bırakılmış. En büyük sürpriz, güçlü şarj kablolarını, acil durum ekipmanlarını ve bazı temel aletleri alacak kadar büyük olan gövde.

Çizimlerdeki kabin, uyku bölmesi olmayan standart boyutta. Arkadan bakıldığında, kabinin her iki yanındaki kaplamanın oldukça geniş olduğunu ve bunun sonucunda kabinin arkasında bol miktarda kapalı saklama alanı olduğunu görebiliriz.

Giga Nevada, 2025 yılına kadar haftada 2.000 kamyona ulaşma hedefiyle başlangıçta haftada 20 kamyon hedefiyle üretimi artırıyor. Tesla, gelecek yıl kapasitenin yarısına ulaşmayı umuyor, ancak bunu yapıp yapamayacağı henüz belli değil. .

Büyük lansman etkinliğine iki haftadan az bir süre kaldı ve her zamanki gibi Tesla’nın büyük bir şov yapmasını bekleyebiliriz.