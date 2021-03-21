Genel
Terraria tüm platformlarda 35 milyon kopya satışına ulaştı!
Terraria oyununun başarısı hız kesmeden devam ediyor. Sevilen 2D oyun tüm platformlarda 35 milyonluk kopya satışını geride bıraktı.
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Terraria tüm platformlarda inanılmaz bir satış rakamına ulaştı!
Oyun dünyasında bağımsız geliştiricileri başarıları gündem olmaya devam ediyor. Büyük oyunlara nazaran daha küçük çaplı ekipler ile kısıtlı imkanlarda piyasaya çıkan bağımsız oyunlar, kimi zaman oyun dünyasını şaşırtıyor. Bu oyunlar arasında yer alan Terraria da başarısını sürdürüyor. Sevilen 2D açık dünya oyunu, yakalanması güç bir satış rakamına ulaştı. Oyun tüm platformlarda 35 milyon kopya satarak büyük bir işe imza attı.
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Bununla birlikte oyunun hangi platformlarda ne kadar sattığı da ortaya çıktı. Açıklanan rapora göre Terraria, PC‘de 17.2 milyon, mobilde 9.3 milyon ve konsolda ise 8.5 milyon satış rakamlarına ulaştı. Oyunun mobilde olan karşılığının konsoldan daha fazla olması da dikkatleri çekti. Ayrıca sevilen oyun Steam Top 250 listesinde de ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Tamamen kullanıcı yorumları ile düzenlenen listede oyun, Portal 2‘yi geride bıraktı. Öte yandan yapımcı firma da topluluk forumlarından oyunculara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Google Stadia‘ya da gelecek olan yapım başarısını sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Genel
Nier: Automata oyununu Steam’den alanlar kızgın!
Nier: Automata oyuncuları kızgın. Oyunu Steam üzerinden satın alan oyuncular Xbox Game Pass PC sürümündeki hatasız versiyonu istiyorlar.
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Nier: Automata Xbox Game Pass PC sürümü Steam’den farklı!
Xbox Game Pass PC, oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Son dönemlerde yeni eklenen oyunlar ile adından söz ettiren firma, diğer platformlardaki oyuncuların da dikkatini çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Nier: Automata oyununu ekleyen sistem, oyunu Steam‘den satın alanlar ile yapımcı firma Square Enix‘in arasını açtı. Oyunun Steam sürümü ile Game Pass PC sürümünün aynı olmaması oyuncuları kızdırdı.
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Game Pass PC‘ye daha dolu içerikle giriş yapan Nier: Automata, aynı zamanda daha sorunsuz bir sürümle oyuncuları karşılıyor. Bu durum karşısında aynı içeriğe sahip olmak isteyen Steam kullanıcıları, oyunu topa tuttu. Square Enix‘in ilgisizliğinden şikayet oyuncular, oyunun değerlendirme notunu “karışık” yaptı. Genel olarak oyunlar daha optimize bir oyun istediklerini oyunun sayfasında yorumladılar. Bununla birlikte Square Enix cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Steam kullanıcıları net bir şekilde güncelleme istemekte. Bakalım oyuncular ile Square Enix arasındaki bu gerginlik çözüme kavuşacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Türk Telekom’dan 5G’de yeni dünya rekoru
Türk Telekom, yeni teknolojileri deneyen, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında olma hedefi ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 5G test şebekesi üzerinde Nokia ile birlikte gerçekleştirdiği denemede Türk Telekom, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
Bakmakta fayda var: Türk Telekom ‘dan Kız istemeli Reklam!
Güçlü fiber altyapısı ile Türkiye’de 5G’ye hazır operatör olan Türk Telekom, Nokia iş birliğinde 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Böylece Türk Telekom, 5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan ‘Milimetre Dalga’ ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı (8CC) destekli akıllı telefonla Türkiye’de ilk defa deneyen operatör oldu.
Türk Telekom yeni nesil teknolojileri geliştirmede öncü role sahip
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “5G test şebekesi üzerinden sadece Milimetre Dalga spektrumunu kullanarak gerçekleştirdiğimiz deneme ile 4.5 Gbps üzerinde hızlara ulaşarak yine bir dünya rekoruna imza attık. Ayrıca kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde, 5G’nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedeflerini yakalamış olduk. Bu teknolojiler aynı zamanda 6G’de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan ‘Terahertz’ sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor. Güçlü fiber altyapımızla Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör olarak, bu teknoloji ile ilgili önemli bir deneyimi daha rekorla sonuçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece bugün olduğu gibi, gelecekte de ülkemizde, tüm yeni nesil teknolojileri n geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.
Nokia Türkiye Ülke Genel Müdürü Özgür Erzincan ise; “Türk Telekom ile 30 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığımızla, bugün sadece Türkiye için değil, küresel telekom sektörü için bir başka önemli kilometre taşına daha imza attık. Nokia’nın ticari 5G şebeke ekipmanıyla elde edilen bu rekor, Nokia’nın 5G ve inovasyon alanlarındaki liderliğinin bir kanıtıdır” dedi.
Türk Telekom, Ankara Genel Müdürlük Binası’ndaki İnovasyon Merkezinde, Nokia iş birliğinde gerçekleştirdiği denemede, 5G teknolojisini kullanarak Milimetre Dalga ile 8 adet 100MHz’lik bant genişliğine sahip taşıyıcı ile tek telefon üzerinden en yüksek 5G hızına ulaştı. Yapılan denemede, 3GPP Standartları ile uyumlu olan 8 taşıyıcı destekli QC SDX55 5G mmWave modülüne sahip 5G akıllı telefonla 4.5 Gbps üzeri hızları yakalanmış oldu. Daha önce 5G’nin orta bant spektrumu olarak adlandırılan 3.5 GHz’te dünya rekoru kıran Türk Telekom, bu kez de sadece 5G’nin 26 GHz milimetre dalga spektrumunu kullanarak bu alanda dünya rekoru kırdı.
Genel
2021’de Apple iPhone 5 Kullanmak!
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde birçok insan hala eski telefonlarını kullanmaya devam ediyor. Peki bu insanlar neden yeni çıkan güncel cihazları almak yerine eski cihazlarını kullanmaya devam ediyor? Bu “eski” diye tabir ettiğimiz cihazlardan Apple iPhone 5 ne kadar sağlıklı bir şekilde kullanılıyor?
Bakmakta fayda var: Özel bir yeteneğe sahip olsaydık? | Sorun Söyleyelim #16
Bizde bu soruya cevap niteliğinde bir içerik hazırladık. Eren, 2012 yılında çıkmış olan Apple iPhone 5 telefonun bir pil değişimi ile hala kullanıma uygun olduğunu iddia etti. Ayrıca bu telefonu çalışma arkadaşlarından kullanmasını rica etti. Aynı zamanda onlar da bu telefonu belirli bir süre zarfında bu 2012 model iPhone 5’i kullanıp deneyimlerini aktardı. Çok şaşırtıcı sonuçlarla ve yorumlarla karşılaştığımız videoyu umarım beğenirsiniz.
İyi seyirler…
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Yazan: butiksevda, 3 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 4 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
Nier: Automata oyununu Steam’den alanlar kızgın!
Türk Telekom’dan 5G’de yeni dünya rekoru
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