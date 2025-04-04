Denizli’de yaşanan olayda, terlik ile torununa müdahale eden 80 yaşındaki bir kadına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararında, terliğin Türk Ceza Kanunu kapsamında “silah” sayıldığı belirtildi ve sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İçindekiler Torununa terlik ile vuran 80 yaşındaki kadın hapis cezası aldı

Torununa terlik ile vuran 80 yaşındaki kadın hapis cezası aldı

Evden çıkmak isteyen torunun koluna terlik ile vuran yaşlı kadının eylemi, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçu çerçevesinde değerlendirildi. Türk Ceza Kanunu’ndaki tanıma göre, terlik gibi fiziksel zarar verebilecek eşyalar “silah” kapsamına girebiliyor.

Sanığın cezası ağırlaştırıldı ve sonucu 4 yıl 2 ay hapis cezası oldu. Olayın taraflarının birbirlerinden şikayetçi olmamasına rağmen kamu davası devam etti. Kararın istinaf mahkemesine taşınacağı bildirildi. Daha önce de benzer bir davada anne terliği silah sayılmıştı.

Terlik gibi gündelik bir nesnenin silah olarak değerlendirilmesi birçok kesim için şaşırtıcı olurken, verilen hapis cezası kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

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