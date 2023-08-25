Google’ın Pixel serisi, bir sonraki amiral gemileri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile gündemde yer alsa da, Pixel 8a hakkında da bazı heyecan verici sızıntılar ve bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Son günlerde Geekbench platformunda “Google Akita” model adıyla ve Tensor G3 işlemcisiyle listelenen bir cihazın, Pixel 8a’ya ait olabileceği düşünülüyor. İşte Tensor G3 yonga setinin Geekbench karnesi!

Google Pixel 8a Tensor G3 İşlemcisiyle Ortalığı Karıştırdı!



Geekbench listesi, bu “Akita” akıllı telefonun Tensor G3 yonga seti tarafından desteklendiğini ve Mali-G715 GPU ile güçlendirileceğini gösteriyor. Aynı zamanda cihazın 8GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olacağı ve kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkacağı belirtiliyor.

Bu işlemci, tek çekirdekli testte 1.218, çok çekirdekli testte ise 3.175 puan alarak, oldukça iyi bir sonuca imza atmış durumda. Ancak sonuçlar Snapdragon 8 Gen 2 gibi rakiplerden oldukça geride. Bunun, Pixel 8a’da yer alan işlemcinin hız aşırtmasına sahip olmamasıyla ilgili olduğu düşünülüyor. Google, Pixel 7 serisinde de aynı yolu izlemiş ve Pixel 7a’da serinin kalanına göre daha düşük saat hızlarına sahip Tensor G2 işlemcisini kullanmıştı.

Henüz Pixel 8a’nın tüm detayları açıklanmış değil. Aralık 2022’de ortaya atılan bir raporda, cihazın kod adının “Akita” olduğu ve Google’ın Pixel serisinde hayvan adlarından esinlenilen adlandırma geleneğini sürdürdüğü ifade edilmişti. Ancak Pixel 8a’nın ne zaman piyasaya sürüleceği netlik kazanmış değil.

Bilgilere göre Google, genellikle iki yılda bir A serisi akıllı telefon modeli çıkarıyor. Pixel 7a, 2023 yılında piyasaya sürüldüğüne göre, bir sonraki A serisi telefonun 2025 yılında görücüye çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da beklenen bir şey, zira Google cephesi önce standart ve Pro modelleri piyasaya sürüp, arkasından A serisini piyasaya sürüyor.

Şimdilik Pixel 7a, uygun bütçeyle kaliteli bir Pixel deneyimi arayan kullanıcılar için çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tensor G2 işlemcili canavar, Full HD+ çözünürlüklü 6,1 inç OLED ekranı, 64MP çift kamera sistemi, güçlü işlemcisi ve dayanıklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tensor G3’ün performans testi sonuçlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!