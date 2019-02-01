Tencent otomotiv sektörüne adım atıyor

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan ve PUBG’nin yapımcısı Tencent, otomotiv sektörüne giriyor. Firma, Guangzhou Public Transport Group ve başka birçok yatırımcı ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

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Tencent farklı alanlara yatırım yapıyor!

Gerçekleşecek söz konusu işbirliği ile şirketler toplamda 150 milyon dolarlık ortak bir yatırım grubu oluşturacaklar. Otomobil üreticisi GAC’ın bu oluşturulacak grup içinde yüzde 35, Tencent ise yüzde 25 pay alacak. Diğer yatırımcılar ise yüzde 10 gibi bir pay sahibi olacak. Birlikte otomotiv sektöründe ar-ge çalışmaları, otonom araçlar gibi birçok konuda çalışmalar yapacaklar.

GAC, 2017 yılında bağlantılı otomobiller ve akıllı sürüş deneyimi oluşturabilmek için birçok firma ile beraber çalışmışlardı. Bu yatırım grubunun en önemli hamlesi ise Tencent gibi oyun ve internet odaklı bir şirketin otomotiv sektörüne adım atması olarak görülüyor. Çin merkezli şirketlerin belediyelere bağlı otomobil üreticileri ile işbirliklerine gittiğini ve örnek vermek gerekirse Uber tarafından satın alınan Didi Chuxing de geçtiğimiz hafta Çin hükumetine bağlı BAIC ile ortak bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Yani Çin belediyeleri ile şirketler ortak bir yatırım grubu oluşturabiliyor.

Ayrıca Singapur merkezli Go-Jek girişimi Google, JD.com ve Tencent’ten 1 milyar dolar yatırım aldığını açıklamıştı. Çinli şirket birden fazla alanda ilerlemek için yatırımlarına devam ediyor.